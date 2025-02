El liderazgo de las empresas en Catalunya

Hace unas semanas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó su propuesta para que Catalunya recupere el liderazgo económico en España. La labor de los periódicos es contarlo y auscultar si se hace lo suficiente para conseguirlo. La entrega de los Premios Empresa de l'Any 2024 son un buen termómetro para medir si estamos en condiciones. El primer indicio favorable es que el patrocinador del evento, Banc Sabadell, ha dado por buena la recuperación de la estabilidad institucional en Catalunya y ha devuelto su sede a la capital vallesana. Punto a favor del proyecto de Illa. El Sabadell ha regresado, además, en un momento en el que está exhibiendo una forma de liderazgo que queda oculta en la cuenta de resultados, la que nace del apego de sus clientes y accionistas, que están defendiendo al banco con uñas y dientes por su compromiso con las pimes. El segundo indicio favorable al propósito de Illa es el ramillete de premiados este año: Mango, Gabriel Escarrer, AstraZeneca, Port de Barcelona, Catalonia Hotels&Resorts, Areas, Qida, La Fageda o Excelencia Tech. Sin empresas como estas, Catalunya no podría aspirar a ningún tipo de liderazgo.

Catalunya es tierra de líderes. Porque es capaz de promover el talento propio o atraer al foráneo, como Isak Andic. Porque es capaz de internacionalizarse, de promover la innovación, de pensar en la sostenibilidad o de buscar el impulso social. Sin líderes como los premiados por EL PERIÓDICO no se puede ser líder. Illa quiere activar todo este potencial. Tiene el deber de hacerlo. Pero también tiene que saber que no les puede fallar. La Administración tiene que apoyar a los líderes sin complejos, sin intentar hacer tortillas sin romper ningún huevo. No es fácil en estos tiempos líquidos operar la política sin el liderazgo necesario, fuerte aunque flexible. Catalunya puede y debe salir de su letargo. Lleva demasiado tiempo ensimismada. Hay que salir a luchar y a luchar por el liderazgo. Porque solo los líderes lo consiguen.

