Los efectos del turismo, y de su tasa

Turistas ante el Circo romano de Tarragona. / El Periódico

La necesidad de tejer acuerdos para garantizar, no ya la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025, sino el suplemento de crédito necesario para hacer realidad los propósitos de gestión enunciados por el Govern, le ha llevado a cerrar un acuerdo con los Comuns sobre medidas fiscales en el ámbito del turismo y la vivienda. En conjunto, el crecimiento de la tasa turística y de la imposición a las operaciones de compraventa por parte de grandes tenedores debería incrementar los ingresos de la Generalitat en 300 millones de euros, que en parte de destinarían a las políticas de vivienda asequible.

La tasa turística es un instrumento que en los últimos años, con la extensión del turismo urbano masivo, ha sido desplegado en diversos países. Este recargo al coste de la pernoctación en una habitación, apartamento o plaza de cámping debía tener una doble virtualidad. Por un lado, la de hacer que esta actividad económica aporte recursos para abordar las llamadas «externalidades negativas» (los costes en materia de servicios públicos, como limpieza o transporte, la reducción de la oferta de vivienda de alquiler, los efectos en el medio ambiente como el mayor consumo de agua o la presión sobre espacios naturales o, en definitiva, la necesidad de compensar diversas molestias causadas en los residentes) que acompañan a los beneficios de la actividad turística que no deben ser opacados por los efectos secundarios de esta . Por el otro, este tipo de tasas se ha planteado como filtro para moderar la demanda en los destinos que viven situaciones de saturación, un efecto que, en cambio, no ha sido perceptible allí donde se ha aplicado. No se ha demostrado que afecte la demanda aunque sí ha distorsionado, en cambio, la oferta.

El acuerdo anunciado ayer dobla el importe de la tasa en toda Catalunya y permite a todos los municipios aplicar un recargo adicional que hasta ahora solo podía aplicar la capital. El incremento de la tasa a pagar oscilaría según la categoría del establecimiento, pero en los municipios que pasaran a desplegar por primera vez un recargo local podría llegar a triplicarse. El acuerdo prevé además que el 25% de la recaudación vaya destinado ya no a medidas directamente relacionadas a compensar los efectos secundarios de la afluencia turística o a desarrollar medidas de modernización de la oferta, sino a contribuir a financiar la política de vivienda.

Si bien existe ya un cierto consenso en que algunas ciudades y en algunos periodos del año han llegado a un punto de saturación en su capacidad de acogida que requiere medidas correctoras o compensatorias, eso no es necesariamente cierto en otras partes del territorio. O en periodos del año en que se pretende aumentar la afluencia en una estrategia de desestacionalización. Pero la tasa tiene un carácter lineal, a lo largo del año y del territorio. Redireccionar parte del incremento de recursos que se obtengan hacia las políticas de vivienda se argumenta por la reducción de oferta de alquiler habitacional derivada de la presión turística. Pero tiene un punto de populismo pretender compensar este problema con un recargo que no lo aborde pero en cambio pueda ser aplaudido como punitivo. El nuevo formato de la tasa turística supone una aportación necesaria para diversas políticas públicas, entre ellas la reestructuración del propio sector. Pero adolece al mismo tiempo de algunas incoherencias.