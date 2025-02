Ranas, nazis, Jünger y Mocedades

Ha sido ver el porcentaje de escaños obtenidos en Alemania por la extrema derecha y recordar, muy nítidamente, cuando aquel conductor giró su cara hacia el asiento del copiloto (hola, ahí estaba yo) y cantó: “Eres tú, como el agua de mi fuente”.

El día anterior, 27 de octubre de 2022, había presentado la traducción germana de mi novela en el Literaturpflaster, en un paradisiaco pueblo de Renania del Norte-Westfalia: Bad Berleburg. El festival quería atraer a autores extranjeros y sacar a la literatura de sus entornos habituales. Javier Cercas, por ejemplo, había hablado en un concesionario. A mí me tocó en una enorme tienda de ortopedias. Todo fue como la seda y, cuando el día siguiente, un colaborador me llevó a la rstación de tren de Marburgo, la conversación fluyó “como el agua de una fuente”.

Hablamos de dos cosas: el peligro filofascista de Alternativa para Alemania (AfD) y Eurovisión. Hacía unos meses, la extrema derecha había tenido éxito alcanzando el 10% de los escaños en las elecciones de 2021. Aun así, mi nuevo amigo no estaba alarmado: veía el auge de este partido como algo de regiones concretas e insistía en hasta qué punto Alemania había sabido espantar el fantasma nazi en las escuelas, introduciendo la memoria histórica en todas las asignaturas. De ahí, y tiene sentido porque la AfD es, por así decirlo, “euroescéptica” (además de “nostálgica"), saltamos a Eurovisión. Él era muy fan del certamen: se lamentó de que España no llevara a las Tanxugueiras, pero dejó muy claro que su canción favorita era la de Mocedades. Mientras agujereábamos la niebla de esas montañas preciosas, cantó con brío el 'Eres' tú y, pese a estar rotundamente en contra de sus ideas, quitó importancia a la subida de esas nuevas fuerzas que defienden algunas de las ideas contra las que los maestros los habían vacunado. Yo asentí y me lamenté de que en mi país no se le diera el mismo trato al franquismo.

Bien, hoy, un par de años después, una de cada cinco personas en Alemania ha votado a la AfD. Es decir, en aquella tienda de ortopedias, un 20% de los lectores sería, digamos, “nostálgico”. Así que me gustaría hablar con el fan de Mocedades para ver hasta qué punto está, ahora sí, alarmado.

Como no tengo su teléfono, he vuelto a una de las obras diarísticas más impresionantes de todos los tiempos: 'Radiaciones', de Ernst Jünger. En su cuaderno personal, el escritor y entomólogo apunta sus días mientras los nazis inician la guerra. Él estará en el Ejército y luego conspirará contra Hitler, pero en las primeras entradas simplemente intenta seguir con su vida tranquila. “Todas las guerras empiezan con cursillos”, escribió, con guasa, cuando lo nombran capitán de la reserva. En la entrada del 9 de abril de 1939, le da por fijarse en las ranas. Le conmueve lo mucho que se parecen a los humanos: “por ejemplo, cuando en el agua parecen estar de pie con las ancas despatarradas”. Y las ve como “una primera acometida de la Naturaleza en dirección a lo humano”.

Pienso yo ahora en el síndrome psicológico de la rana hervida. Expone que si tiras una rana a un caldero hirviendo intentará saltar para salvar la vida. En cambio, si la metes cuando el agua aún está fría, la temperatura irá subiendo a fuego lento y la rana no lo percibirá, así que seguirá dentro hasta morir. ¿Somos los humanos esa rana? ¿No nos estamos dando cuenta de hasta qué punto la temperatura de los nuevos totalitarismos sube? ¿Deberíamos alarmarnos antes y más? ¿Es tarde y ya empieza a burbujear el caldo? ¿Escuchamos el chup-chup?

