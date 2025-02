La identidad y los complejos

Corría el mes de mayo de 1980 y en el Parlament se celebraba el debate de investidura en el que Jordi Pujol fue elegido presidente de la Generalitat por primera vez. En su discurso, el futuro president hizo varias referencias a la inmigración, entendida como una oportunidad para fortalecer Catalunya.

Para Pujol, la identidad catalana no debía estar determinada solo por el origen, sino por la voluntad de participar en la vida y las costumbres del país. Lejos de ser una postura aislada, lo cierto es que el president enfatizó a lo largo de su carrera política —especialmente, entre los años 80 y 90— la necesidad de una catalanidad inclusiva, no exclusiva. Mítica es su sentencia: “Es catalán todo aquel que trabaja y vive en Catalunya”, utilizada con frecuencia en aquella década.

A Pujol se le pueden y deben reprochar innumerables máculas en su trayectoria política, pero nunca su falta de visión. Sabía leer e interpretar Catalunya como pocos y, efectivamente, aquellos extremeños, andaluces, murcianos o gallegos recién llegados acabaron conformando una Catalunya ecléctica y desacomplejada.

Entender un país, una comunidad o una ciudad como algo vivo y en permanente transformación es imprescindible para no caer en el discurso identitario-reduccionista que pretende la extrema derecha. Los últimos datos del padrón de Barcelona ofrecen una nueva radiografía de sus habitantes. Si seguimos la máxima de Pujol, los nuevos barceloneses y barcelonesas —lo son porque viven y trabajan en la ciudad— han nacido en el Eixample, pero también en Ecuador; en Sants, pero también en Colombia; en Nou Barris unos y en Venezuela otros; en Poblenou y en Argentina.

Más de la mitad de las personas empadronadas en la ciudad y nacidas en el extranjero provienen de algún país de América Latina. Es un porcentaje lo suficientemente significativo como para preguntarnos si los otros barceloneses —los nacidos en el Eixample o en Poblenou— les aportamos o, por el contrario, les apartamos sistemáticamente.

Los matices, cuando se trata de inmigración, son importantes: apartar no es lo mismo que no tolerar. Apartar es no conocer ni tener interés en hacerlo; es reducir la identidad y las particularidades de cada uno de esos países a un todo uniforme que, bajo la etiqueta de “América Latina”, borra cualquier posibilidad de contraste y diversidad. Apartar es ceder espacios, pero sin ninguna intención de compartirlos. Pensemos cuántas facilidades damos los otros barceloneses para que las personas ecuatorianas, colombianas, peruanas o de cualquier otro país latinoamericano habiten la ciudad, más allá de simplemente vivir en ella.

Una ciudad habitable es el resultado de la colaboración e interacción entre las personas y de estas con los espacios. Habitar no es un verbo estático, sino transformador. Es también una condición humana. Y volviendo a Pujol, el ingrediente imprescindible para conformar la nueva catalanidad.

Barcelona también es latina. El cambio de paradigma real llegará cuando unos y otros presumamos, sin complejos, de nuestra barcelonidad compartida.

