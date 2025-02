El demonio en los detalles de la quita del FLA

Separadores y separatistas llevan un par de días desmelenados a raíz de la propuesta de condonación de una parte de la deuda autonómica acumulada en el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y en los mercados internacionales. Como son máquinas de agitación, no pueden permitir que la realidad les estropee un buen griterío. Para entender lo que está haciendo el Gobierno, además de salvar la presidencia de Pedro Sánchez, hay que atender a los detalles de la operación. Es lo que ha hecho la experta de EL PERIODICO en hacienda pública, Rosa Sánchez. Y en los detalles, efectivamente, está el demonio. En términos absolutos, el mayor volumen de la quita se concentra en Andalucía que está unas pocas decenas de millones por encima de Catalunya. Se entiende que la candidata del PSOE en aquella comunidad y actual ministra de Hacienda haya velado por este detalle. En términos relativos, la quita representa el 50% de la deuda en comunidades como Canarias y, nuevamente, Andalucía, pero el 20% en Catalunya. Aquí han encontrado los patriotas de Junts un salvavidas para protestar porque esta foto haya sido para Junqueras y no para Puigdemont. Y aquí tiene el PP la pólvora para acusar al ejecutivo de primar a los que peor administran. Son algunos detalles a tener en cuenta.

El fondo de la cuestión es un alambicado ejercicio de cinismo político. El Gobierno de Pedro Sánchez no aborda esta medida porque tenga una especial sensibilidad autonómica, que la tiene, sino por pura necesidad aritmética. Pero ya se sabe que Dios escribe recto con renglones torcidos. El PP no se opone a la medida porque no considere que hay que adoptarla. sino porque le gustaría hacerlo cuando llegue al Gobierno. Esquerra y Junts no promueven la medida por otra cosa que porque han hecho de la reivindicación su razón de ser política. No son los únicos. Pero en su caso, en lugar de buscar soluciones estructurales a los problemas de Catalunya prefieren los órdagos o los regates. ¿No sería más eficaz liderar un frente autonómico en este u otros temas que forzar al gobierno de turno a ceder a la presión para hacer lo que conviene a todos? El FLA estaba condenado a la condonación desde que lo inventó el gobierno de Mariano Rajoy. Y lo hizo porque en el año 2011, en lugar de decir que quería recortar servicios públicos, una legítima opción política, forzó un sobreendeudamiento de las comunidades autónomas para recortar en nombre del despilfarro obviando que el mayor gasto de las autonomías se concentra en sanidad, educación y servicios sociales. De aquellos polvos vienen estos lodos que ahora pasan de mano en mano. Miren los detalles y lo entenderán.

