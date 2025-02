El mediador como excusa de salida

Pues miren, hace exactamente un año que escribí un artículo titulado “¿Y dónde está el mediador?”. Francisco Galindo se hizo popular antes de finalizar 2023 para llenar portadas de diarios que después se desvanecieron por su poca sustancia. Los titulares eran jugosos. Hablaban de un diplomático salvadoreño que había estado en los acuerdos entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, entre otras negociaciones de paz, y que iba a mediar para solucionar el conflicto político que vive Catalunya.

La frase es sorpresiva. Hay más conflicto en casa de algunas parejas que viven en Catalunya, pero entendamos que hablamos para unos ciudadanos que creen vivir ocupados por un ejército. Pues bien, ese mediador duró unos días y después se difuminó, como era previsible.

Ahora el señor Galindo reaparece para construir un relato que pueda convencer a los sufridos militantes de Junts sobre el interés de dejar de lado la cuestión de confianza, no porque sea inútil, sino porque lo dice él. No el partido. Ni Puigdemont, ni Jordi Turull, ni tan siquiera Míriam Nogueras. Es un tema del mediador, solo del mediador, que está acercando las fuerzas entre el Estado opresor liderado por Pedro Sánchez y los catalanes independentistas.

Lo de Junts se desvanece por momentos. La cuestión de confianza ya era una tomadura de pelo en sí misma. Una forma descabellada de mostrar paquete en una acción que ni tiene paquete, ni sentido. Este tipo de decisiones solo pueden estar impulsadas con la intención de despistar. De improvisar una situación que se aguanta por finos hilos y que no aguantará mucho. O no debería.

El espacio electoral de JxCat sigue existiendo, pero está cada vez más asediado por el pragmatismo de Salvador Illa. ¡Quién iba a decirlo! Son electores neoconvergentes que comienzan a visualizar a los socialistas catalanes como una vía práctica. Y no me refiero a los que mantienen ensoñaciones independentistas, sino a los huérfanos de esta propuesta. El problema de los primeros, todavía un grupo importante, es que se les está acabando la línea de financiación ideada con el Consell de la República. Han pasado de los más de 92.000 asociados en 2021, a las 8.108 personas inscritas para participar en el proceso electoral de hace dos semanas para elegir presidente. Multipliquen cuotas. Además, con la auditoría iniciada hace medio año debido a algunas irregularidades que salpicaron a Toni Comín, las dificultades por las que pasa toda la maquinaria del independentismo ya no es solamente por un mediador, por una cuestión de confianza, por un líder o por otro, es porque su arquitectura se desmorona.

Es innegable que JxCat sigue manteniendo pegada en el territorio, pero Puigdemont no aguantará demasiado después de los errores cometidos. Como el del pasado mes de agosto con su segunda fuga. Los que quedan, y que manifiestan cierta seriedad dentro del desastre, me refiero al propio Jordi Turull, que hace lo que puede, Mònica Sales, Josep Rius, Jaume Giró, Anna Erra, o el president del Parlament Josep Rull, ya pueden pensar en cómo darle forma a lo nuevo.

