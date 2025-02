No es Messi, es Lamine

Lamine Yamal, durante en partido contra Las Palmas / Borja Suarez / REUTERS

Con el calcetín ensangrentado por una herida en el pie. Así acabó Lamine Yamal el partido ante Las Palmas tras el durísimo pisotón de Alex Muñoz. El árbitro no señaló ni falta, como bien denunció el canterano en sus redes sociales. Es increíble. Lamine podría haber pedido el cambio o reaccionar de otra forma, desquiciarse, pero lo hizo con una madurez que me dejó asombrado. Lo siguió intentando hasta que Flick lo cambió. No se achantó, algo habitual en él a pesar de las patadas que recibe en cada partido. A eso se le llama personalidad. Por cierto, hay que proteger más a los futbolistas, sacar tarjetas a los que hacen entradas violentas, a los que no quieren jugar, a los que pueden provocar lesiones. Basta de amonestaciones por chorraditas. Lamine también demuestra carácter y orgullo en las entrevistas. Hace poco le preguntaban por su sequía de goles en la Liga y él respondió que había marcado en Copa dos semanas antes. Lo hizo mirando de frente al periodista, casi desafiante. No viene mal recordarlo: Lamine Yamal solo tiene 17 años.

Esa mentalidad también la demuestra con el balón en los pies, claro. Su zurda hace cosas maravillosas, propias de un crack, de ese fútbol de la calle que tanto enamora al aficionado, que lo levanta del sillón. Es capaz de echarse a la espalda a todo un Barça. Sin miedo, mirando a los ojos al rival, levantando la mano, encarando y encontrando soluciones cuando otros se esconden. Recuerda a Messi en muchas cosas, sí. Pero no seamos torpes, no busquemos comparaciones innecesarias. Messi es Messi. Y punto. Leo hizo grandes cosas en el Barça, seguramente inigualables, pero se fue, ya no está. La historia de Lamine Yamal aún está por escribirse. Cuánto necesitaba el Barça un jugador así, alguien que volviese a ilusionar a los culés tras años muy duros en lo social y económico, años en los que el Madrid ha coleccionado Champions. Flick lo está haciendo bien con él, está sabiendo cuidarle sin darle privilegios. Si lo tiene que cambiar, lo cambia, aunque no le guste. Ojo a las caritas. Lo de Ansu Fati no salió por las malditas lesiones, pero Lamine apunta a marcar una época en su club y en la selección española. Qué suerte tenemos. Que tenga suerte.