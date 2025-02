La obra periodística de Marc Marginedas

Por el hecho de que trabaje en EL PERIODICO no vamos a dejar de decir lo que es verdad: Marc Marginedas es uno de los mejores periodistas europeos del siglo XXI. Su especialidad es doble: la Rusia de Putin y el yihadismo. Ha sido dos veces corresponsal en Moscú, habla ruso sin necesidad de traductor, y estuvo secuestrado en Siria, habla árabe sin necesidad de traductor. Casi todo lo que sabe, lo explica cada día en estas páginas. Pero su respeto por los hechos no le permite siempre conectarlos. Pero están conectados. Y ahora Marginedas publica un libro en que revela estas conexiones. Se llama 'Rusia contra el mundo'. Es el mejor antídoto que se pueden tomar contra las mentiras de Trump en su idilio con Putin. El suplemento 'Entender Más' publica un avance editorial y una entrevista con Marc. Son imperdibles como diría Gemma Martínez.

El consumo digital de la información ha purificado al periodismo y lo ha retornado a sus esencias. Hace unos años, Ignacio Ramonet sentenció: “ver no es entender”. El periodismo envilece su misión cuando se fundamenta en la ignorancia. Y engrandece su utilidad cuando explica de manera fácil lo complejo, cuando explica lo que no quieren que se explique o cuando conecta lo que aparece desconectado. ¿Qué tiene que ver lo que ha ocurrido los últimos meses en Siria con las elecciones mexicanas, con el Canal Red en España y con el abandono norteamericano de Ucrania? Eso lo sabe Marc Marginedas porque ha estado allí, pero sobretodo porque ha entendido lo que pasa y porque sabe español, ruso y árabe. En el periodismo, como en todo lo humano, hay mucho postureo. Gente que se pone el casco y el chaleco antibalas pero que tiene una mirada tan ignorante que no entiende lo que mira. Ese periodismo será arrollado por las redes. Y quedará el periodismo de Marginedas y su tribu, la de los que no se van a dormir sin entender lo que han visto preguntando hasta la saciedad porque preguntar sí es entender.

