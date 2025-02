Junts se va

El secretario general de JxCat, Jordi Turull (d) junto al regidor del partido en Ripoll, Ferrán Raigón, durante la rueda de prensa para explicar la decisión del partido de no sumarse a una moción de censura contra la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols. / EFE/Siu Wu

O se puede ir. O podemos irnos todos. Resbalar hacia la normalidad de la ultraderecha. Ver a la extrema derecha ocupar más y más asientos en el hemiciclo. Sea Vox o Aliança Catalana (AC), tan opuestos, tan parecidos. Acostumbrarnos a sus críticas caricaturescas, a sus diatribas racistas, al veneno inoculado en la convivencia, a su grandilocuencia y a su incompetencia.

Si aún hay dudas de su amenaza, basta con ver este primer mes de mandato de Trump. El líder supremo ultra está dinamitando la era que ha regido el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, los sueños imperiales. Ahora apuntalados por una tecnología que intensifica el control, la desinformación y el odio. Una política depredadora, incoherente, mafiosa y alejada de toda ética a la que se suma una corte de gobernantes y aspirantes con alma de dictadorzuelos. Aunque haya marcha atrás, el daño en la esfera internacional y en las instituciones propias será trágicamente duradero.

Da miedo, sí. Pero el miedo no sirve. Solo nos hace más débiles. Junts se descolgó en el último momento del pacto para apear a AC de la alcaldía de Ripoll. Alegó el temor a victimizar al partido ultra y propiciar una mayoría absoluta en las próximas elecciones. Quizá fue eso, sí. Y también la presión de las redes que ha vuelto cobardes y miopes a buena parte de la clase política. Junts sabe que un sector de sus votantes viste su identidad catalana con ropajes xenófobos. Es lo que pasa cuando se exalta el supremacismo nacionalista. Al fin, otra derecha paralizada ante el magma ultra.

Estos días ya hemos oído a algunos de los voceros mayores de Junts disculpar la política de Trump. Las mismas voces que alimentaron todas las mentiras del ‘procés’, humillando a los que apostaban por el realismo. Las mismas que claman contra el “delirio woke”. Son estos discursos los que hacen grande a AC.

También la izquierda necesita valor y coherencia. La estrategia de Pedro Sánchez de equiparar el PP a Vox le permitió formar un gobierno inestable, pero, ¿ha ayudado a frenar a la ultraderecha? ¿Es buena idea forzar el abrazo entre Feijóo y Abascal? De repente, millones de españoles fueron tachados de ultras. Y el adjetivo dejó de darles miedo.

El momento se acerca a la tragedia, pero hay quién habita un sainete. Como algunas izquierdas que han ido empequeñeciendo la mirada y ya no se sabe para qué sirven ni qué proponen, más allá de atacar desquiciadamente a los socialistas, como si la hora no fuera grave. Ahí está Barcelona en Comú, abrazada a la doctrina de la desinformación, olvidándose de que un día representó la ilusión de muchos. O la guerra fratricida entre Podemos y Sumar, echándose en cara sus casos particulares de violencia sexual. Si no hay un compromiso demócrata sólido, lúcido y honesto, en el gobierno y en la oposición, solo ganará la ultraderecha.

Estamos en una situación de emergencia. El fragor de la guerra se acerca. Es el momento de Europa, también de la generosidad y la responsabilidad. ¿Sabremos hacerlo?

