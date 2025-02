Don Quijote del Espacio

Javier Milei, el presidente argentino bajo sospecha de criptoestafa, acude a una cumbre de líderes ultraconservadores y regala una motosierra a Elon Musk. No es un chiste, es la realidad. Todo ocurre ante nuestros ojos, como una película, y la angustia creciente nos empuja a tener miedo al futuro. Trump, Putin, Milei, Orbán, las ultraderechas reuniéndose para reordenar el mundo como si esto fuera una inocente partida de Risk. La estupefacción no surge porque todo esto resultara inimaginable en las democracias occidentales, sino que nos sorprende y nos alarma porque lo hemos visto mil veces: pero siempre en la ficción, en novelas distópicas, en películas y series, sobre todo de Hollywood. Es esto: hoy la realidad reproduce escenas de la ficción. Hablando de la mafia siciliana, Roberto Saviano ya avisaba del error de publicar el apodo de los delincuentes —Zíngaro, Lobo, Oreja— en lugar del nombre real, porque así se alimenta la leyenda, la fantasía, y la sociedad no lo detecta como un problema real.

En el centro de esta farsa se encuentra el hombre más rico del mundo, Elon Musk. El dueño insaciable de Tesla, de Starlink, de X. El hombre que, en palabras de Kara Swisher, una de las periodistas que más le ha investigado, se ha convertido en la “bola de demolición” de Trump, un servidor que mientras le den cuerda deshará las estructuras de Estado democráticas, con impunidad y sin ningún respeto por las leyes y las personas. Quizás por eso últimamente he oído más de una vez que Musk parece un malo de Batman, o de película de James Bond. La diferencia, claro, es que en este caso es muy real y con un gobierno que le apoya.

¿Pero quién es Elon Musk? Kara Swisher lo describe como una mente infectada por la cultura de los videojuegos, horas y horas de ser siempre el héroe, el centro de la historia, para quien el mundo es un desastre y él tiene la misión de arreglarlo. De ahí también su obsesión por conquistar Marte en un futuro cercano, un objetivo que los científicos dicen que ahora mismo es imposible. De nuevo la ficción: en los videojuegos, cuando matan al héroe, puede volver a jugar; en la vida, no.

