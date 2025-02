En compañía de demonios

Hace más de veinte años que leía en un cuento infantil la historia de Macbeth, rey de Escocia, contada a unos niños. El padre de las criaturas decía que "una noche, tropezó con unas brujas que le dijeron que sería rey y él se lo creyó". Las brujas también le dijeron que sólo tenía que tener miedo si el bosque de Birnam caminaba hacia Dunsinane. Los niños del cuento infantil no entendían cómo un bosque podía andar. Macbeth tampoco. Hasta que lo vio. De hecho, una estratagema del noble Macduff, que hizo arrancar las ramas de los árboles para que su ejército avanzara hacia el castillo. El padre simulaba que sus dedos eran los árboles y los plantificaba ante los ojos de los hijos: “Así, el rey pensó que era un bosque de verdad el que caminaba y recordó lo que le dijeron las brujas y se asustó mucho, pero mucho”.

Recordaba el cuento poco después de salir de ver 'A Macbeth song', la maravilla que han producido en Laperla29 en colaboración con el terceto inglés The Tiger Lillies. Una adaptación de la tragedia de Shakespeare pensada para tres (fenomenales) actores que desempeñan todos los papeles de la obra mientras los músicos presiden el escenario que se convierte, según escribe Oriol Broggi, en un “grotesco y esperpéntico cabaret”, con resonancias del Berlín de la preguerra y de Brecht y de Weill, pero también del punk, de Tom Waits o de Antony Hegarty. Diecisiete canciones (oscuras, inquietantes, con humor negro, hipnóticas) que conforman la banda sonora de lo que no es sino un cuento, ese cuento, como escribe Shakespeare, “contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada”.

Macbeth no deja de ser esto. Aquel lugar estremecedor donde las brujas “le dan la vuelta a todo”. Una historia que, en el Teatro La Biblioteca, es un cuento, como el de los niños pequeños, pero en este caso de payasos siniestros. "El infierno está vacío y todos los demonios están ahora aquí". Es la última canción de un espectáculo fascinante, a partir de las palabras de Prospero en 'La tempestad'. Las puertas del infierno se han abierto y vivimos todos en compañía del mal.

