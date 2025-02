El Trump nuestro de cada día

España -lo último, el escándalo Monedero- siempre sorprende. Pero, desde su toma de posesión, el mundo vive pendiente del Trump nuestro de cada día. Quiere cambiar Golfo de México por Golfo de América y castiga a Reuters, la influyente agencia de noticias, por no hacerlo. Propugna transformar Gaza -expulsando a sus habitantes- en un resort de gran lujo. Y ha dictado en 30 días nada menos que 73 órdenes ejecutivas. Algunas inconstitucionales, como negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales, que ya ha sido paralizada por los jueces.

El canciller Scholz, que este domingo perderá las elecciones, dijo que la invasión rusa de Ucrania hace justo tres años era una 'Zeitenwende', un cambio total de era. Pero la 'Zeitenwende' de verdad ha llegado con el segundo mandato de Trump, cuando ha dicho que Zelenski es un dictador y que Ucrania empezó la guerra. Justo lo contrario a lo proclamado por el Congreso americano, que le aplaudió como a un héroe y aprobó cuantiosas ayudas militares.

Para rematar, el vicepresidente Vance dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ante la plana mayor del 'establishment' europeo, que el gran peligro de Europa no era la agresión exterior de Rusia sino el olvido interno de las reglas democráticas, patente en los “cordones sanitarios” a la extrema derecha. Y dejó caer -como Elon Musk- que deseaba la victoria de la AfD en las elecciones alemanas. “Si ustedes tienen miedo de sus pueblos, que cada vez votan más a los partidos que creen que hay una inmigración desmedida, nosotros no les podemos ayudar”. Mensaje: no nos gusta la democracia europea.

El primer mes de Trump ha generado una conmoción en Europa, excepto en la extrema derecha que, como Abascal el jueves en Estados Unidos, le aplaude a rabiar. El gran reto europeo será cómo no quedar supeditados a Trump sin romper con un país en cuya amistad y protección se ha basado la política europea desde la II Guerra Mundial. Desde que América hizo posible la derrota de Hitler.

La UE deberá reaccionar, aunque lleva mucho retraso en su camino hacia la unidad política. Pero quizás lo más decisivo sea el apoyo real que Trump tenga en América. No ganó por goleada, pues su mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado es pequeña. Y cuando solo lleva un mes tiene un respetable índice de aprobación del 45%, pero inferior al 51% que lo desaprueba. ¿Qué subirá más en el futuro, el sí del 45% o, pasada la euforia inicial (hoy el 93 de los republicanos le apoya), el 51% del no?

Es significativo que el respaldo del 45% sea el más bajo, desde los años cincuenta, al de cualquier otro presidente en su primer mes de mandato. Según Gallup, casa de encuestas que tiene muchos datos históricos, el más alto grado de aprobación lo tuvo Kennedy (72%) seguido de Obama (68%), pero Nixon tuvo un 59%, Biden un 57% y Reagan el 51%. Comparado con otros presidentes, Trump está muy bajo, doce puntos menos que Biden. Y Biden, Trump tiene casi su misma edad, acabó con una alta reprobación y tuvo que renunciar a volverse a presentar.

Una encuesta del jueves de Ipsos para el 'Washington Pos't es muy similar a la de Gallup, pero da además dos datos que pueden ser relevantes. El 50% de los americanos, contra el 47%, dice que Trump no tiene la capacidad mental para ser presidente. Y el 62% piensa que no es ni creíble ni honesto. Trump no está teniendo una luna de miel. Algunos dicen que su gran fuerza es que detrás está Elon Musk, el hombre más rico del mundo y propietario de Tesla y X. Pero quien ganó las elecciones -habilidad electoral nadie le puede discutir- es Trump. Y la aprobación de Musk (34% contra 49%) es aún peor.

Trump pontifica cada día, pero -pese a haber ganado- tiene un respaldo limitado en América. Y sus primeros pasos no han subido su popularidad. ¿Acabará todo en aquello de “perro ladrador poco mordedor”? Hay inteligentes analistas que opinan lo contrario. El alemán Wolfang Münchau ha dicho a Lluís Amiguet: “en Europa se puede creer que Trump y Musk son dos payasos, pero son embajadores del nuevo orden mundial”.

Veremos, pero decir que Ucrania inició la guerra no solo es una mentira sino un error. Y Zelenzki puede ser un pigmeo (en fuerza), pero Putin sabe que es mal enemigo.

