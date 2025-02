La extrema derecha seduce a los jóvenes. ¿Qué hacer?

La publicación de noticias sobre el auge electoral de la ultraderecha en la UE y la popularización de sus discursos de odio se ha vuelto desde hace unos meses más frecuente. Este hecho es, en sí mismo, un síntoma de la aceleración del fenómeno. Una de estas noticias ha sido la reciente publicación de los resultados del sondeo anual del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), según el cual un 16,1% de los jóvenes catalanes de entre 18 y 24 años cree que un régimen autoritario o dictatorial “en algunas circunstancias” es preferible a una democracia. A un 20% le era indiferente, y un 61,8% manifestaba que la democracia era favorable, el porcentaje más bajo de entre todas las franjas de edad.

Para los que seguimos desde hace años este tema esta noticia no es, desgraciadamente, ninguna sorpresa. La mayor aceptación entre la juventud –y, muy particularmente, entre los chicos y hombres jóvenes– de los discursos de odio de la extrema derecha es, como se sabe, un fenómeno compartido con otros países del entorno europeo. En Alemania, por ejemplo, un 16% de los jóvenes votó a Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones en el Parlamento Europeo de 2024. Según una encuesta de Pew, un 26% de los hombres tenía una opinión positiva de AfD, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje bajaba hasta el 11%.

Las causas su múltiples. Aquí no podamos más que apuntar unas cuántas, como por ejemplo la fuerte individualización de las relaciones sociales propiciada por el neoliberalismo, en que la estrategia de comunicación desplegada por la ultraderecha en redes sociales se ha articulado de manera organizada y exitosa, o la profunda desigualdad y la precariedad vital que sufren las clases populares, muy especialmente la gente más joven, hecho que comporta una crisis de legitimidad de unas instituciones públicas que no han estado a la altura. Estos cambios sociales no siempre han recibido la atención del mundo académico o los medios que se esperaba de ellos.

Mientras aquí vemos que hay quién normaliza a la extrema derecha identitaria –ya sea por no perder votos a Ripoll o para sumar esfuerzos en el Consell de la República–, es muy importante caracterizarla adecuadamente. Esta toma formas diferentes en función del país, del momento histórico y del contexto económico y social, y es capaz de dirigirse a públicos diferentes (los casos de Vox, Aliança Catalana y Se Acabó La Fiesta son un buen ejemplo) con el objetivo de dividirnos. Lo hace reclamando un supuesto pasado glorioso, apelando al autoritarismo, odiando al pobre, al débil y al diferente, confrontando al feminismo o negando el cambio climático. La ultraderecha persigue dividir a las clases populares en función de su origen o su cultura para controlarlas en momentos de crisis, en vez de identificar los problemas estructurales.

Aunque pueda parecer contradictorio, la ultraderecha ofrece una construcción de la comunidad basada en valores turboliberales (mentalidad de tiburón, 'criptobros’, antiimpuestos, desregulación, etc.). Para hacerle frente es imprescindible construir un modelo de país alternativo, con una propuesta clara que impugne la situación actual de desigualdad y precariedad, de crisis de legitimidad del sistema político. El combate contra la extrema derecha y sus diferentes expresiones requiere de la articulación de frentes amplios antifascistas.

La lucha contra la ultraderecha es clave en el momento que nos ha tocado vivir y ya es tarde. Desde la Fundació tomamos el testigo de Neus Català, incansable luchadora antifascista, para articular esta lucha aportando nuestro granito de arena para trabajar con la gente más joven. Estamos centrando esfuerzos en ofrecer un proyecto educativo para trabajar en la educación secundaria, la educación en el ocio y en el deporte, ámbitos determinantes en la formación de valores de la juventud y en los cuales hay que dotarnos de herramientas para hacer frente a los discursos de odio y al avance de la extrema derecha. Esperamos poder presentarlo en las próximas semanas con la colaboración de los agentes de la comunidad educativa, para sumar nuevos recursos a este reto que tenemos por delante.

