Más catalanohablantes como mala noticia

En ciencias sociales se lucha enconadamente contra lo que llaman el sesgo del investigador, es decir, el peso de la subjetividad de los encuestadores. En Catalunya, buena parte del debate político se organiza en base a preguntas demoscópicas que no se hacen en ningún otro país. En Francia no preguntan a la gente si se siente más parisino que francés. Y en Dinamarca no preguntan cuál es la lengua que utilizan los daneses. Ahora se ha puesto de moda preguntar a los jóvenes si aceptarían vivir en una dictadura, presuponiendo que saben lo que es. Las encuestas nunca deberían preguntar lo que no se preguntan los encuestados a sí mismos y que, por lo tanto, no constituyen sus dilemas sino los de los investigadores.

El catalán como lengua lo pasa mal pero no necesariamente peor que hace 40 años. El Estado que la ha tenido que defender no siempre lo ha hecho. Y los que la han defendido han pensado más en ellos que en la lengua. En los años 80 se partió del convencimiento de que el futuro de la lengua se jugaba en la escuela, en la administración y en los medios de comunicación. No se aprendió de la experiencia del franquismo, cuando el catalán sobrevivió en la calle. Y la calle ha cambiado mucho en este período. Sigue habiendo muchos hablantes del catalán que lo aprenden de adultos, ahora por razones distintas. Las herramientas de traducción automática han ampliado la oferta pero no la demanda. La reciente encuesta de usos lingüísticos refleja esta realidad: la escuela hace el trabajo que le encarga el Estatut, que no es otro que asegurar el dominio de las dos lenguas, hay déficit de plazas en la enseñanza de la lengua para adultos y muchos que la conocen, no la usan habitualmente. O no lo dicen en las encuestas. Claro que no tenemos histórico paras saber qué pasaba en 1980. Tampoco sabemos si hace 10 años había más o menos jóvenes partidarios de las dictaduras. Sin evolutivo y sin poder comparar con otros países, hablar de que las cosas van peor o mejor es una simple conjetura. Una de las patas del populismo son las encuestas deglutidas por primarios morales porque consiguen que les digan lo que quieren oír.

