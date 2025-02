¿Y por qué no un SMI distinto por ciudad o barrio?

La diputada de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, volvió a hacer gala de las comparaciones territoriales para defender políticas salariales, fiscales y, como siempre, financieras, distintas. Esta semana fue a propósito del establecimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «Con 20 euros en Catalunya se pueden hacer muchas menos cosas que con 20 euros en Extremadura», fue uno de sus argumentos. En eso, nada distinto a lo que también pide la lideresa de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para quien el SMI tiene que ser muy superior para un empleado en el barrio de Salamanca madrileño que en Badajoz.

A estas horas, nadie ha respondido a las dos políticas con una sugerencia mejor. ¿Por qué, en vez de comparar autonomías, no comparamos provincias, comarcas, ciudades, distritos, barrios o calles? Así, puestos a ser justos, establecemos un SMI caso a caso, dependiendo del trabajo de cada persona y de los salarios medios que hay, por ejemplo en Barcelona, desde Pedralbes hasta Trinitat.

Siguiendo con el uso de los 20 euros. Solo en Barcelona o Madrid, se pueden consumir más cafés y bocadillos al día en el Carmel o Vallecas que en Serrano o Francesc Macià. La diputada Nogueras debería responder a esta pregunta: ya que el salario medio en la provincia de Barcelona es 5.000 euros más que en la de Lleida, ¿el SMI debería ser también distinto? ¿Dónde pomenos los límites, señora Ayuso, en España? Los 32.314 euros brutos de salario medio que reciben en el País Vasco y los 21.923 de Extremadura, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), implican también una diferencia en el coste de vida.

Empezamos estableciendo diferencias con el SMI y podemos seguir con las pensiones, los subsidios de desempleo y los impuestos indirectos. Si se estableciera ese método territorializado, afectaría directamente al centro de gravedad del sistema democrático, que apela a la igualdad de oportunidades, meritocracia y capacidad de progresar.

No olvidemos lo fundamental: quienes cobran los salarios son las personas, no los territorios. Un ciudadano puede decidir libremente cómo quiere desarrollar su carrera profesional, decidiendo ya no sólo en qué ocuparse, sino dónde. Así ha sido siempre. La oleada de migraciones hacia los territorios con mejores salarios, donde es más fácil abrirse paso, ha sido una tónica en el desarrollo de las sociedades; de la misma manera que buenas políticas públicas e incentivos a la inversión han convertido regiones y países antaño pobres en lugares hoy muy ricos.

Que Zurich sea la ciudad con mayor nivel de vida del mundo y que Noruega sea el país más caro para vivir, no es fruto de la casualidad. Ojalá nuestros políticos se dediquen a desarrollar las mejores fórmulas para que que se cree más y mejor empleo.

Suscríbete para seguir leyendo