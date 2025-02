Europa, obligada por Trump a reformularse

Los principales líderes europeos, reunidos en París por Emmanuel Macron. / POOL MONCLOA / POOL MONCLOA EFE

No salen los europeos de su estupor por el desparpajo del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, de disparar a dar al criticar el cordón sanitario para aislar a la extrema derecha y sostener que la libertad de expresión está en peligro en el continente. No salen de su asombro los gobernantes de la Unión Europea, al menos la mayoría de ellos, al observar al presidente Donald Trump avanzar a pasos agigantados hacia un acuerdo con Vladimir Putin que es su gran adversario -quizá pronto haya que calificarlo de enemigo-, sin contar por lo demás con ellos. No salen de su sorpresa los jefes de Estado y de gobierno convocados por Emmanuel Macron en París cuando escuchan cómo Trump acusa a Volodimir Zelenski de haber provocado la guerra de Ucrania y lo tacha de dictador cuando lo cierto es que en 2024 se suspendieron las elecciones porque regía como ahora la ley marcial.

Este estado de ánimo europeo tiene un cierto componente paralizante, porque urge dar con la forma de activar mecanismos de respuesta que dejen a salvo la unidad europea, y otro dinamizador acaso de la cohesión europea -al menos, de su núcleo duro- a despecho de las dificultades que pongan los admiradores de Putin, así Viktor Orbán (Hungría) y Robert Fico (Eslovaquia), socios de la Unión, pero tan disruptivos como les es posible. Resulta obvio que nada podrá ser en el futuro como antes y es preciso poner los cimientos de una nueva relación con Estados Unidos, revisar qué papel desempeñará la OTAN en el cambio de paradigma y poner a salvo de injerencias el modelo social europeo, muy alejado de los proyectos que inspiran el futuro diseñado y proclamado por los grandes nombres de las tecnofinanzas: desregulaciones a todo trapo, menos Estado, olvido de la transición verde y otros rasgos distintivos de lo que se cuece en la Casa Blanca.

El papel desempeñado por Francia en todo ello estos últimos días, a pesar de la crisis interna por la que transita, se atiene a cierta lógica: es la única potencia nuclear de la Unión Europea. Responde también a esa misma lógica la presencia en París de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, que es con Francia la otra potencia nuclear europea en el seno de la OTAN y hasta la fecha ha mantenido históricamente una relación de privilegio con Estados Unidos. Explica asimismo el porqué del resto de convocados su entidad y naturaleza, motores principales de la Unión, imprescindibles para que la respuesta europea, sea cual sea esta, no se quede solo en una mera multiplicación de declaraciones, porque de las condiciones en que se detenga la guerra de Ucrania depende en gran medida la seguridad del continente.

Pierre Lévy, exembajador de Francia en Rusia, ha explicado con todo lujo de detalles en el periódico Le Monde los tres objetivos básicos del Kremlin, que el ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, llevó a Riad esta semana para detallárselos a Marco Rubio, secretario de Estado. He aquí cuáles son las exigencias rusas: retirada ucraniana de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiya -el este de Ucrania, 18% del territorio-, incluso de aquellos lugares no ocupados por soldados rusos; renuncia explícita de Ucrania a integrarse en la OTAN y aceptación de un estatuto de neutralidad, no alineado y no nuclear; y finalmente, desnazificación, cuyo significado real es la negativa de Moscú a negociar con Zelenski, al que no considera legitimado para hacerlo desde que en mayo del año pasado expiró su mandato ordinario.

Ese es el punto de partida, inaceptable para los europeos por más que Rusia haya dejado de oponerse al ingreso de Ucrania en la Unión Europea; más que útil para Estados Unidos porque permite enfocar el final de la guerra en los términos de índole económica previamente fijados por Trump: acceso a las tierras raras de Ucrania y normalización de los negocios con Rusia. Es innecesario añadir que de ser este el desenlace de la guerra saltará por los aires el derecho internacional, se consagrará la mutilación de la soberanía ucraniana y se sentará un precedente que proyectará sombras sobre las repúblicas bálticas, Moldavia, Georgia y quién sabe si sobre algún otro territorio que en el pasado formó parte de la Unión Soviética. Para Putin es plenamente vigente su opinión de 2005: la desaparición de la URSS fue “la mayor tragedia geopolítica del siglo XX”.

Enfrenta Europa la necesidad de reformularse obligada por las circunstancias, y es preciso que afronte el reto sin dilación porque Trump ha cogido velocidad de crucero y su entorno siente como un estorbo la interferencia europea para que se cumplan sus designios. No es osado decir que el ciclo histórico que se inició con el final de la Segunda Guerra Mundial llega a su fin y la complicidad securitaria a ambos lados del Atlántico también, aunque la OTAN resista la prueba de estrés a la que la somete Trump, porque al ir en pos de Putin defrauda a sus aliados, les obliga a aceptar riesgos que resultan inasumibles y a contraer obligaciones desmesuradas: elevar hasta el 5% del PIB el presupuesto militar, una de ellas; pechar con un asalto arancelario, otra relevante.

Es difícil que salga algo concreto del próximo viaje a Washington de Emmanuel Macron. Para que tal cosa sucediera sería preciso que en Trump hubiera voluntad cierta de detener la apisonadora, pero no es ese el talante del presidente, sino más bien otro muy distinto, mezcla de venganza y fuerza extrema para dinamitar el statu quo. Hay en Trump una voluntad expresa de liquidar la idea de espacio y asuntos públicos, tan distintiva de la cultura europea y su proyección en la política, para activar las constantes vitales de lo iliberal, carente de controles y donde no tienen cabida los instrumentos de protección social. Ese es el muro que levanta Trump, a quien incomoda Europa en mayor medida que el autoritarismo de Putin, tan parecido al suyo y a su corte de oligarcas, tan semejantes en sus ansias de poder a los que se han enriquecido a toda velocidad a la sombra del Kremlin.