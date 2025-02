Pros y contras de la sentencia a Rubiales

Condena a Luis Rubiales, 10.800 euros de multa por el beso forzado y nada por las coacciones. Ahora toca poner la sentencia a examen, los pros y los contras.

Empezamos con las cosas buenas. Uno, hubo delito de agresión sexual. El juez reconoce que no hubo consentimiento y que es un atentado contra la libertad sexual de Hermoso. No era un invento de la jugadora ni una exageración. Tuvo consecuencias sobre ella. Dos, el juez da “plena credibilidad” a sus palabras y no ve un interés espurio, porque no tenía ninguna motivación de querer dañar a Rubiales. Tres, que ella festejara luego su triunfo, ganar un Mundial de Fútbol, no invalida que se sintiera violentada con aquel beso. Es decir, el juez valora ese momento y no el comportamiento posterior de la víctima.

Todo esto, lo bueno, ahora vamos a los claroscuros de la sentencias, los contras, lo no tan bueno. Una, la multa. Irrisoria para una persona con dinero de sobra y para cualquier persona con poder, que sabrá que con una propina para su bolsillo puede seguir acosando. Dos, un par de situaciones que nos deja bastante mal. Primero, no reconoce que Rubiales tuviera una posición de poder. Aquí no ha entendido nada. Precisamente, es el eje sobre el que descansa esta agresión sexual. Y tuvo consecuencias en el futuro de la jugadora en la selección, que fueron evidentes. Dos, no ve las coacciones, a pesar de los vídeos, las notas de prensa inventadas, las presiones hacia sus familiares… nada de eso ha valido. Tres, señala que aunque es un "acto reprobable" lo excusa con que es “dentro de la euforia de la celebración". Y aquí saltan las alertas porque el fallo nos deja vendidas. Ahora más de uno se va a agarrar a los contextos de euforia para poder seguir acosando, sobando o agrediendo. Por si ya no teníamos bastantes con las rebajas de penas por el consumo de alcohol, van a tener a partir de ahora otra excusa de beneficios.

¿Por qué se esperaba más? Porque el Supremo confirmó, en junio de 2024, una sentencia de la que fue inevitable establecer paralelismos, por entonces, con lo que pudiera sucederle a Rubiales. En aquella situación, un policía fue condenado por besar a una detenida. En ese caso la situación de poder estaba clara. Pero sobre todo en lo que teníamos puestas las expectativas era en que el policía dio aquel beso en la mejilla y tuvo una intención de hacerlo sobre los labios, solo la intención. En el caso de Hermoso fue directamente hacia los labios de la jugadora, que es un paso más allá y sexual, como reconoce el juez. La condena que se confirmó fue de un año y nueve meses de prisión, además de inhabilitación. Ha tenido mucha suerte Rubiales, a pesar de la condena, que para él es calderilla.

Conclusión: que quede claro que un beso no consentido es una agresión sexual. Y, a partir de aquí, no es una derrota para el feminismo pero tampoco para tirar fuegos artificiales, donde tipos como Rubiales seguirán con su carrera sin más. Y donde señores como él acaban de encontrar más huecos para tener carta blanca en sus agresiones.

