El precio de la paz: litio, uranio, grafito

El próximo lunes, 24 de febrero, se cumplirán tres años exactos de la atroz invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin y del inicio de una guerra crudelísima que ha desangrado a ambos bandos; decenas de miles de cadáveres ocultos tras un manto de secretismo estatal. En los primeros meses, sorprendía cierto entusiasmo generalizado, el convencimiento de que los buenos íbamos a ganar porque no podía ser de otra forma. El triunfo parecía cosa hecha. Sin embargo, ya en noviembre de 2022 el general Mark Milley, entonces el máximo mando militar estadounidense, advirtió que era improbable que Ucrania lograse una victoria militar en el corto plazo, a pesar de que en aquel momento llevaba ventaja en el campo de batalla. Tal vez fue aquella una fase idónea para sentarse a negociar desde una posición de fuerza. El general Milley también recordó entonces que la temprana negativa a negociar en la primera guerra mundial agravó el sufrimiento humano y provocó millones de víctimas más. «Así que cuando haya una oportunidad de negociar en la que pueda alcanzarse la paz, aprovéchenla. Aprovechen el momento», recalcó. La administración Biden se desmarcó enseguida de sus declaraciones y prefirió prolongar el conflicto, mientras Europa, dormida en los laureles, siguió delegando en Washington las castañas y el fuego. Como en la guerra de los Balcanes.

Ahora, tres años después, se produce una situación que aun siendo insólita se veía venir: los representantes de Putin y Trump se reúnen en Arabia Saudí —se junta lo mejor de cada casa— en ausencia de Volodimir Zelenski y de Europa, con el fin de trocear Ucrania como un cordero en el mostrador de la carnicería. Una bofetada con la mano abierta y sin anestesia.

Trump ya está exigiendo elecciones presidenciales en Ucrania. Su plan de paz consistiría en ‘congelar’ la guerra mediante un alto el fuego y un acuerdo que estipularía dirimir las disputas territoriales en la mesa de negociaciones en un futuro vago, a 15 o 20 años vista. El presidente norteamericano no piensa gastar ni un centavo más en defender las fronteras europeas y tiene la vista fija en la riqueza del subsuelo ucraniano: litio, uranio, grafito, caolín, titanio, berilio, minerales clave para el desarrollo tecnológico y la transición energética. También oro (unas 3.000 toneladas métricas). Qué lamentable viaje.

Y Europa, ¿qué? ¿Va a mostrar ahora los colmillos a Rusia? No hay cohesión ni voluntad para desplegar tropas en Ucrania. Tampoco, pongamos por caso, para reforzar la frontera de Finlandia o para hacer una exhibición de músculo naval frente a los puertos bálticos o para obligar a ‘bunkerizarse’ al enclave de Kaliningrado. Defender las fronteras cuesta dinero, una inversión brutal que se comerá partidas destinadas a sanidad, salud y vivienda, cuya merma alimenta a su vez los populismos. ¿Estamos dispuestos? En lo personal, preferiría retrasar las manecillas del reloj hasta aquel punto, no tan lejano, en que pudo construirse un sistema de seguridad europeo que incluyera a Rusia. Ahora ya no sé. De zozobra en zozobra.

