Hacer Europa grande otra vez

Estos días me acuerdo de Josep Borrell. Como jefe de la diplomacia europea, Borrell entendió el reto que planteaban a Europa dos focos bélicos (Ucrania y Gaza), cuyo ámbito de influencia era mucho mayor que el de sus confines geográficos. Los abordó con una misma visión del mundo (rechazo a la muerte de los civiles, defensa del derecho internacional y firmeza a la hora de defender los principios) y un inequívoco coraje europeísta en dos asuntos en los que los intereses de algunos países (sobre todo, Alemania) dificultaban encontrar un espacio común. Borrell no se cansó de repetir (basta con recordar sus intervenciones públicas, especialmente en el Parlamento) que Ucrania concernía al europeísmo porque era una agresión a un país europeo y a la misma idea de Europa, y que Gaza era una amenaza existencial para las normas de gobernanza mundial.

Donald Trump ha dinamitado varios puentes diplomáticos con sus aliados europeos. De manera unilateral, ha iniciado un proceso de negociación con Vladímir Putin sobre Ucrania, excluyendo a la UE y al Gobierno de Kiev. De madrugada, hora europea, firma órdenes ejecutivas con aranceles y otras amenazas cuyo cumplimiento está por verse. Su vicepresidente, J.D. Vance, y el hombre fuerte de su Gobierno fuera del Ejecutivo, Elon Musk, intervienen sin disimulo en las elecciones alemanas a favor de los ultras de AfD. Los analistas recuerdan a Yalta, entierran a Bretton Woods y resucitan a Hobbes, como si la faz materialista de Leviatán alguna vez hubiera desaparecido de las relaciones internacionales. Se critica a los líderes europeos y se les describe como divididos, posturistas (como Emmanuel Macron) o incluso quintacolumnistas (como Giorgia Meloni), y se destaca su incapacidad para acordar el envío de tropas a Ucrania, como si ese fuera ahora el tema que tratar. Esto no va solo de un ejército europeo ni de aparecer o no en una foto. Va de coraje.

Borrell ya advirtió que la inclinación por la 'realpolitik' y la ley del más fuerte en Gaza eran perjudiciales para el europeísmo y los intereses europeos. A la UE no le interesa la ruptura del sistema de gobernanza mundial porque no es el actor más fuerte, y la ley de la jungla no beneficia a los débiles. Lo que Trump parece querer hacerle a Volodímir Zelenski responde al mismo patrón que sus planes para los palestinos en Gaza y sus amenazas a Panamá y Dinamarca respecto a Groenlandia: el puño de hierro desnudo, sin miramientos. No hay triangulación posible: si es inadmisible lo uno, también lo es lo otro, porque la lógica es la misma. El coraje requiere entender lo que sucede.

Coraje también es analizar las fuerzas propias y las de los adversarios, sin maquillaje ni trampas. Hay muchos amigos de Trump en el continente, autoproclamados patriotas, que dicen defender su nación y en realidad la debilitan. Esa España sin Europa y esa Francia solo para los franceses, con la que sueñan Santiago Abascal y Marine Le Pen (por citar solo a dos), ¿serían más fuertes en solitario fuera de la Unión? Más que líderes fuertes, parecen simples tontos útiles y marionetas. Tal vez por este motivo, Musk y toda su maquinaria apoyan a los pseudopatriotas. La presencia de Keir Starmer en París parece indicar que cierta sensatez ha regresado al número 10 de Downing Street. De ahí la campaña de Musk contra él.

Coraje, por supuesto, es tomar decisiones. Como la UE las tomó con las vacunas y los fondos Next Generation. La defensa, el gasto militar y la política exterior deben ser los próximos objetivos de una integración que ya es ineludible. Coraje también puede suponer reducir el club si los pseudopatriotas lo sabotean. El interés europeo es, en esencia, el interés nacional.

Yalta, en su momento, fue la división del mundo entre las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial: EEUU, la URSS y el Reino Unido. No hay un nuevo Yalta porque EEUU no actúa como un vencedor, sino que se aísla en sí mismo porque se siente perdedor de la globalización. En el mundo de Trump, es posible que la grandeza de EEUU sea menor de lo que él mismo imagina. Los cuatro años de su mandato serán largos para todos.

Eso sí, en una cosa Musk tiene razón: ha llegado la hora de volver a hacer grande a Europa. Borrell ya lo decía en sus discursos.

Suscríbete para seguir leyendo