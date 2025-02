El aprendizaje y el uso de la lengua catalana

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. / ACN

Las encuestas sobre usos lingüísticos permiten diversas lecturas y deben leerse en un contexto global que, en nuestro país, tiene que ver con el crecimiento demográfico, con la evolución del consumo cultural y con el origen de los habitantes de Catalunya. Más que fijarse en los datos estrictos y en absolutos numéricos, conviene fijar la atención en los porcentajes. Y, para tener idea de la vitalidad de una lengua, hay que valorar tanto su conocimiento como su uso habitual en determinados contextos. En este sentido, los 267.600 nuevos conocedores del catalán (entre 2018 y 2023) deben compararse con el incremento global de la población en ese período (398.500 personas) y, especialmente, con el porcentaje, que se mantiene igual o en leve descenso.

Estas son algunas de las cifras de la nueva encuesta de la conselleria de Política Lingüística de la Generalitat y del Institut d’Estadística de Catalunya, llevada a cabo entre septiembre de 2023 y abril de 2024. Lo más llamativo es el retroceso como lengua «inicial», «habitual» o de «identificación». El porcentaje de personas que usan el catalán como primera lengua de contacto ha pasado del 31,5% al 29% en cinco años. También ha variado el porcentaje como lengua habitual, del 36,1% al 32,6%. Y, en el caso de la identificación, es decir, la lengua que los ciudadanos consideran más próxima, la que describen como propia de manera espontánea, las cifras descienden hasta el 30%, frente al 36,3% registrado en 2018.

Según la encuesta, hay 2,2 millones de personas que utilizan el catalán de forma cotidiana, pero no mayoritaria, mientras que los datos relativos a la capacidad de entender (93%), hablar (80%), leer (84%) o escribir (66%) suben ligeramente, al tiempo que se percibe, asimismo, un interés creciente en el aprendizaje de la lengua. Este aspecto fue cuantificado hace un año, en un informe de Òmnium Cultural, en torno a unas 500.000 personas que no sabían leer en catalán y unas 850.000 que no sabían escribirlo. Todas ellas, deseaban acceder a cursos con una alta demanda ante una oferta que, hoy por hoy, es insuficiente. La misma entidad de defensa de la lengua acaba de iniciar una campaña («Pel dret a accedir al català») que reclama al menos 200.000 plazas anuales en los próximos años, al mismo tiempo que promueve un manifiesto de personas de origen extranjero contra los prejuicios para que no se cambie automáticamente de lengua.

Recordemos que, en esta legislatura, la promoción de la lengua tiene rango de conselleria y no de dirección general, en atención a los pactos del PSC con ERC. Tanto en lo que se refiere al mundo de la educación como en la vida cotidiana, el nuevo Departament ha expresado el objetivo de «facilitar y universalizar el acceso al aprendizaje de la lengua catalana». Es un reto que tendrá que recoger el interés de nuevos hablantes y conseguir revertir, en lo posible, tendencias que los expertos siguen considerando muy negativas para el futuro.

Es en el uso del catalán donde reside el asunto de fondo. Las encuestas nos ayudan a visualizar la situación y funcionan como barómetro sociológico. La propia supervivencia del patrimonio lingüístico como herramienta real y efectiva de comunicación social está en juego.