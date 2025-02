Sánchez en el radar de Trump, Putin y Netanyahu

Hasta hace poco, las reuniones de los altos cargos del CNI solían empezar con un repaso de las amenazas del ISIS, las andanzas en España de los agentes del SVR ruso y el creciente interés del Mosad por nuestro país desde que el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció al Estado de Palestina. A esta lista de grupos terroristas y servicios de inteligencia que tienen predilección por España se habrá unido ahora la CIA. Quienes era hasta hace poco aliados en la lucha contra enemigos comunes, han pasado a formar parte, en un pispás, de los que podrían tener motivos para desestabilizar a nuestro país. Esta es una de las consecuencias de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y no solo afecta a nuestro servicio de inteligencia. El BND y el MI6 también habrán tenido que modificar sus agendas por el apoyo de Elon Musk a la extrema derecha de Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, hay razones para pensar que España es el país que más podría estar en el punto de mira de Washington.

Dicen que John Ratcliff, el nuevo director general de la CIA, es un profesional, pero la labor de las 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos estará supervisada por una fogosa teniente coronel, Tulsi Gabbard, nombrada por Trump. El currículo de Gabbard no tiene desperdicio: simpatías por Vladímir Putin y Bashar al-Asad y un apoyo a Snowden que provocó reticencias entre los servicios de muchos países occidentales. Se trata de una tránsfuga reciente, que aterrizó en las filas del trumpismo tras declarar que los demócratas eran «una camarilla elitista de belicistas impulsados por una conciencia cobarde». Una mujer sin experiencia en el campo de la inteligencia cuyo nombramiento fue recibido por el diario ruso 'Komsomolskaya Pravda', con un elogioso “La CIA y el FBI están temblando”, no exento de humor.

No sabemos todavía qué piensa la señora Gabbard de España, pero sí nos consta que Trump aborrece el apoyo de Sánchez a la causa palestina, mira de reojo sus viajes a Pekín, y le ve como un acérrimo defensor de esta Europa decadente e ingrata que pretende regular los negocios de sus amigos. Nunca sabremos si incluir a España entre los BRICS fue un lapsus o una advertencia. En todo caso, en Múnich quedó claro que su vicepresidente, J. D. Vance, nos tiene entre las naciones donde falta libertad, tal y como él la entiende. No puede ser casual la decisión del más trumpista de los grupos del Parlamento Europeo, los Patriots, de reunirse en Madrid, bajo la presidencia de Abascal. El líder de Vox no consiguió que Trump apareciera en la gigantesca pantalla que presidía el encuentro, pero un ideólogo cercano a Trump, Kevin Roberts, presidente de la fundación Heritage, aprovechó su presencia para advertir que "España y EEUU terminaran mal por culpa de Sánchez".

Resulta significativo que Sánchez no haya pronunciado todavía el nombre del Donald Trump, salvo para felicitarle por su victoria. Es probable que tanta prudencia resulte de la lectura de la abultada carpeta que el CNI le habrá preparado con las opciones que tiene Washington, puestos a crearnos problemas. Afectan tanto a la seguridad como a la economía y la política exterior. Aranceles aparte, si las cosas se ponen feas, Trump podría cerrar la base de Rota, o llevársela al otro lado del Estrecho. Podría dejarnos sin información en la lucha contra el terrorismo, y presionar a terceros para que hagan lo propio. A Marruecos, por ejemplo, cuyas aspiraciones sobre el Sáhara Occidental dependen de él. Puestos a pensar mal, podría pedirle al secretario de Estado, Marco Rubio, que nos castigue desde América Latina, y a Netanyahu que active el Mosad en la Península. Podría, podría… La lista de daños que Trump puede infligirnos es tan infinita como lo es su imprevisibilidad. Se entiende, pues, la prudencia de Sánchez, aunque no es seguro que sea una estrategia sostenible. Lo sabe Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores, que tuvo que vérselas con Trump y que aconseja negociar con él, "con la pistola cargada y colocada sobre la mesa". De estar en el lugar de Sánchez, yo no lo haría. Salvo que sea la pistola de la Unión Europea y comprobando antes de que no se va a encasquillar en caso de tener que usarla.

Suscríbete para seguir leyendo