Mi amigo Jaume Subirana, poeta y profesor en la UPF, envía un mensaje que dice: "Zagajewski ya lo sabía". Se refiere al poeta y ensayista polaco Adam Zagajewksi, fallecido hace cuatro años. En el mensaje, habla de un poema que se llama 'Monos', traducido por Xenia Dyakonova, y que empieza así: “Un día, los monos se hicieron con el poder”. Nada que ver con la novela o la película de los simios. Es una metáfora más impactante, más honda, que no tiene que ver con explosiones repentinas o con virus maléficos. Nos avisa de un lento, persistente, brumoso ascenso.

"No lo notamos", dice el poema. No lo notamos porque mientras tanto “alguien leía a Aristóteles” u “otro vivía un gran amor”. Es decir, mientras los monos empezaban a mandar, nosotros hacíamos otras cosas: "preferíamos la música". Subirana advierte: "Los buenos poetas ven más". Es una variante de lo que escribió Hölderlin: “Lo que perdura lo fundan los poetas”. Tiene razón. Muchas veces, la poesía es una advertencia, el grito del profeta que nadie escucha.

Pienso en todo esto a raíz de la ola intensa y repentina (no nos engañemos: no pensábamos que la tormenta se generara en tan poco tiempo y fuera de tal tamaño) que se ha formado con el advenimiento de la segunda administración Trump. Pienso en todo lo que sabemos del auge de los fascismos en el siglo XX y me temo que, mientras se instauraban las 'Leggi razziali' en Italia o mientras Hitler invadía Austria, muchos leían a Aristóteles o vivían un gran amor. Es decir, no pensaban que fuera para tanto.

A estas alturas ya no es exagerado referirse al auge de Trump en estos términos. Pero todo vuelve como si fuera una comedia. Desde el logo infantiloide del DOGE, un gato o un zorro que parecen extraídos de los dibujos animados, hasta la excursión con su hijo al parque de atracciones de la Casa Blanca, la exhibición impúdica de poder de Elon Musk es la peor de todas las noticias que nos aturden. Una comedia negra, una película de terror, de esas en las que los payasos esconden una guadaña tras la mueca del miedo.

