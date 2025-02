Sami Naïr, politólogo: "Si Europa no levanta la cabeza, lo pagará caro"

Llevó a imprenta su último libro, 'Europa encadenada' (Galaxia Gutenberg), con la sensación de haberse pasado con su crítica a la UE. Días después, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, compartía un diagnóstico diez veces más crudo: Europa vive una "crisis existencial". Y en estas llega Trump con sus aranceles, sus exigencias en materia de Defensa y sus tratos con Vladímir Putin. Con todo, el politólogo Sami Naïr (Tremecén, Argelia, 1946), europarlamentario hasta 2004, mantiene la esperanza.

Trump ha declarado la guerra comercial. ¿Usted qué propone?

Frente a la fuerza, hay que oponer la fuerza. Si la UE no reacciona de manera solidaria frente a las provocaciones de EEUU, en el mejor de los casos será una Europa sometida y en el peor, los pueblos recuperarán su identidad nacional. Si Europa no levanta la cabeza, lo pagará muy caro.

Difícil si, como asegura Draghi, atraviesa una "crisis existencial".

Estoy de acuerdo con Draghi, solo que él considera que todo va mal porque los partidos políticos meten la nariz en los asuntos económicos, y yo sostengo todo lo contrario. Estamos en esta situación porque no hay una conciencia política común. Hemos elegido una construcción economicista, en la que el Parlamento no tiene poder legislativo, e imperan los tecnócratas de Bruselas y las grandes multinacionales. Bruselas tiene 32.000 funcionarios titulares y los lobis, 30.000 representantes. Como diputado, vinieron a verme muchas veces para que cambiara mi voto.

¿A comprarlo?

La inmensa mayoría de diputados son honestos, pero ya hemos visto el Qatargate, en el que se vio involucrado el eurodiputado Pietro Bartolo (PD). Las grandes corporaciones, con el apoyo de las fuerzas conservadoras, se han apoderado del proceso de construcción europeo. Sin personalidad política, los adversarios pueden hacer lo que les dé la gana.

¿Pueden marcar la agenda?

Trump ya ha mandado a Musk para apoyar a Alternativa para Alemania. Si Trump pone aranceles del 25%, nosotros del 25%. ¡No necesitamos sus productos! Hay que plantear una asamblea de los estados europeos, reformar tratados para conseguir rápidamente un sistema institucional que nos permita actuar y ponernos de acuerdo en marcar una Defensa común.

En Defensa, los socios tienen opiniones distintas.

Trump pretende que los países dediquen un 5% de su presupuesto y comprar sus armas. Lo que él conoce es la fuerza, en el sentido de Carl Schmitt, el teórico de los nazis, que decía: "Es soberano el que decide". Y Trump es "soberano" para nombrar Golfo de América al Golfo de México o lo que se le ocurra. Si no te defiendes, te destrozan. Pero estamos en déficit democrático.

¿Señala a un culpable?

La democracia en Europa empezó a morir cuando se adoptó la idea de que la Comisión podía tener el derecho de iniciativa absoluto. El neoliberalismo creó las condiciones de deflagración social –que ahora aprovecha la extrema derecha–, y la socialdemocracia aceptó la tercera vía de Blair. Cuando los ciudadanos oyen a sus gobiernos decir que no pueden hacer nada porque la UE pide cerrar hospitales, caen en las redes de la ultraderecha.

¿Entonces?

Sabemos que hay que controlar la Comisión de Bruselas, dar más poderes al Parlamento, controlar el Banco Central y exigir que los objetivos sean el empleo –y no el crecimiento económico–, la igualdad de género, la protección de los servicios públicos.

No acabo de ver dónde está la grieta por donde pueda entrar la esperanza.

En la vieja tradición europea. Es un continente ilustrado que no repetirá los maléficos errores del pasado. En las últimas legislativas de Francia, todos los datos nos decían que el FN iba a ganar, pero en el último momento dijo "no". Y los alemanes no permitirán que un partido nazi vuelva al poder. Los partidos civilizados, progresistas, tienen que retomar el flujo de la Historia, desarrollar el bien público y ayudar a la creación de una opinión pública robusta y protectora. Es la única manera de hacer avanzar a los partidos políticos.

Cuando estuvo en la cocina de la Unión, ¿qué más vio?

Tienes la impresión de estar frente a un animal monstruoso que no puedes controlar. Recuerdo que, durante las negociaciones de un tratado comercial euro-atlántico, pedimos analizar los documentos y, un año después, nos los facilitaron en una habitación pequeña, durante 24 horas, con dos personas de la Comisión que impedían que tomáramos fotos. La cultura del secreto de la Comisión es algo tremenda. Nadie sabe lo que pasa.

Si todo se va al garete, ¿dónde se refugiará?

En la cultura. En caso de destrucción total, me quedaría transmitir ideas para que los interesados puedan abrir los ojos. Hoy la cultura es el pariente pobre de la UE. Mire este billete de 50 euros.

¿Qué le pasa al billete?

Salen puentes y arcos, no Cervantes, Molière, Goethe… Ni en esto hubo acuerdo. Eso es Europa.

