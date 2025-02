Leonard y Marianne: ¿mitificar a una musa en 2025?

Cómo resistirse a esa isla de Hidra proyectada cual paraíso bohemio multinacional, abierto al amor libre y a la algarabía intelectual, al vino y al baile, en la serie ‘So long, Marianne’ (en Movistar+). Ocho episodios que recrean el largo y discontinuo romance de Leonard Cohen y Marianne Ihlen en los años 60, su juego de seducciones y sus zonas de sombra e ira. También algunos roces con el pensamiento actual.

Se ha hablado siempre de Ihlen como musa, un rol en la vida reducido a veces a un cliché pasivo, incluso insultante. Hace unos días, otra Marianne, Faithfull, a propósito de su fallecimiento, fue ventilada como “musa de los Rolling Stones” por muchos medios, cuando aun siéndolo por un breve período, ella fue una artista con voz propia, autora de álbumes muy remarcables, elaborados sobre todo cuando ya estaba lejos de la órbita de Jagger y compañía.

¿Pero, Marianne Ihlen? En la serie no se le atribuye actividad profesional sostenida alguna, ni pulsiones artístico-recreativas. Sabemos que años más tarde acabaría asentándose en su Noruega natal y trabajando en la industria petrolera. Pero su papel en la pantalla es de adorable compañera del poeta-trovador, un espíritu puro, tomando decisiones sobre su vida, es cierto, pero relevante, sobre todo, por haber inspirado canciones legendarias: la propia ‘So long, Marianne’, también ‘Hey, that’s no way to say goodbye’ o ‘Bird on the wire’.

Nos encanta la historia porque queremos ver ahí una relación amorosa genuina, radical, pero no hace falta presentar a Marianne Ihlen como algo más de lo que fue. Aunque mitificar sea goloso: ahí está Anita Pallenberg, también objeto de un documental reciente (en castellano, ‘La musa de los Rolling’), que a la postre refleja su calamitosa andadura, con una incipiente carrera en el cine que ella misma procedió a cargarse al fundirse con la caravana ‘stoniana’ e írsele la mano con la heroína. ‘It girl’, musa… Ni más, ni menos.

La historia de Leonard y Marianne desliza otro mensaje tal vez algo irritante desde nuestra perspectiva barcelonesa: a los ‘expats’ parece importarles un bledo la cultura del país en el que graciosamente se plantan. Pasma, en la serie, la ausencia de interacción con los nativos de Hidra, más allá de permitirles tocar el ‘bouzouki’ para amenizar sus alegres cogorzas. Y al final, vemos a uno de los primeros personajes en asentarse en la isla, la escritora australiana Charmian Clift, quejarse porque con el tiempo han ido llegando más y más guiris (como ellos), que amenazan su paraíso. ¡Habrase visto!

