"Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros". Esta frase atribuida popularmente al genio de Groucho Marx define perfectamente la creciente cambio de postura con las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en algunas corporaciones, sobre todo americanas.

Empresas como Target, que en 2020 asumió políticas activistas en la causa del Black Lives Matter y ahora Amazon, Meta, American Airlines y recientemente McDonald’s, han suspendido sus programas de diversidad en respuesta a críticas políticas y sociales y a los movimientos anti 'woke', que se han convertido en uno de los temas centrales del segundo mandato del presidente Donald Trump, que amenazó a las grandes empresas, asociaciones profesionales y universidades que mantienen sus programas de diversidad con que podrían enfrentarse a 'investigaciones de cumplimiento civil'.

Donde dije digo, ahora digo Diego, o como decía Chiquito de la Calzada, donde dije Diego, ahora digo Rodrigo. Y es que, esta situación que parece una broma y un sinsentido puede afectar a la línea de flotación de la reputación de muchas empresas enfrentadas, tal como defiende la activista argentina por la sostenibilidad Marian Ventura, a la disyuntiva de ceder a la presión de intereses políticos, o la oportunidad de mantenerse firmes con las narrativas y propósitos que les ayudaron a construir uno de sus activos más valioso: la confianza de sus consumidores.

Las empresas descubrieron hace tiempo que posicionarse en la lucha contra la crisis climática, la injustica social, los derechos de las personas, la diversidad y la inclusión, les ayuda a construir narrativas corporativas que aportan valor diferencial extra a los ojos de los consumidores, que son, en definitiva, los que hacen mover su caja registradora.

Según el indice 'Kantar Brand Inclusion' de 2024, que evalúa cómo perciben las personas los esfuerzos de una marca en materia de diversidad, igualdad e inclusión, el 82% de los consumidores españoles afirman que el compromiso de las marcas con la diversidad, igualdad e inclusión influye en sus decisiones de compra. Y que genera un aumento de más de un 16% de las ventas en el medio y largo plazo.

Hace más de 10 años un grupo de locos inconscientes fundamos La Casa de Carlota, ahora el estudio de diseño y creatividad en la consultora Roman. Y lo hicimos con el propósito de incorporar a la industria creativa el talento de personas con discapacidad intelectual, una industria que hasta entonces les había ignorado y subestimado, seguramente no por ningún tipo de discriminación consciente sino básicamente por la falta de educación e información.

Porque es la falta de educación lo que contribuye a la propagación de estereotipos y prejuicios y a generar un miedo al cambio, que puede llevar a algunas personas a aferrarse a ideas tradicionales y a resistirse ante la diversidad.

Por eso, me siento legitimado a aplaudir a las marcas valientes que se mantienen inalterables en su propósito de defender sus políticas de diversidad, para garantizar que todas las personas dentro de su organización sean tratadas con respeto e igualdad de oportunidades, independientemente de su origen, género, edad, orientación sexual y condición personal.

Estoy convencido de que el talento no entiende de estereotipos ni de prejuicios pre-establecidos, de si eres hombre, mujer. Negro, blanco, tienes síndrome de Down, vas en silla de ruedas o tienes el colesterol muy alto.

Como dice Laia Mas, especialista en temas de sostenibilidad, una marca con valores y un propósito genuino no se define en los momentos fáciles, sino que se pone a prueba en los momentos difíciles.

En un contexto donde muchas marcas parecen inclinarse por el 'please the boss' y el servilismo, buscando excusas o justificaciones para sus cambios, las marcas valientes no van a titubear. Hoy más que nunca, deben alzar la voz y mantenerse firmes en sus principios que las hacen trascender y conectar generación tras generación.

Es momento de cuestionar casposas creencias heredadas y de construir nuevas y consistentes narrativas que valoren la diversidad de la especie humana y la convivencia de talentos diversos, diferentes e inesperados en la sociedad, como el único camino para construir el progreso de la humanidad y el mundo en el que todos queremos vivir.