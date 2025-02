Trump ningunea a Europa

El miércoles, en su diario mensaje de infalibilidad, Donald Trump anunció que había tenido una larga conversación con Putin, un gran líder mundial, para acabar con la guerra de Ucrania, absurda y que él habría impedido si en el 2022 hubiera sido presidente. Añadió que las conversaciones entre las dos potencias -ni una referencia a Europa o al Gobierno de Ucrania- seguirían en Arabia Saudí, un “fantástico” lugar.

La incertidumbre se multiplicó pues se confirmaban los peores augurios. ¿Por qué Trump ya admitía, de inicio, que Ucrania nunca podría estar en la OTAN y no recuperaría las regiones invadidas? ¿Ceder antes de negociar? ¿Por qué negligía a Zelenski, a quien Estados Unidos y Europa habían apoyado desde la invasión del 2022? ¿Por qué no habló -ni después- con nadie de Europa? Uno de los mejores historiadores de la Europa contemporánea, el inglés Timothy Garton Ash, ha dicho que estamos ante el “Múnich de Trump”, en referencia al pacto de 1938 en el que los jefes de Gobierno de Gran Bretaña y Francia (Chamberlain y Daladier) cedieron a Hitler parte de Checoslovaquia para garantizar la paz. Para Hitler sólo fue el aperitivo y al año siguiente (1939) invadió Polonia. ¿Quién asegura que Putin no seguirá sus pasos si la guerra de Ucrania se acaba en una casi capitulación?

El jueves Trump insistió en el proteccionismo “para que América vuelva a ser rica”. Y afirmó -¿puede creerlo?- que el IVA, que es un impuesto que acaban pagando los consumidores y que afecta a los productos de todas las empresas con independencia de su nacionalidad- es un gravamen arancelario europeo al que replicará con tarifas a los productos comunitarios. La guerra comercial, aunque en parte sea un arma de negociación, puede perjudicar a todos los países, incluso a América. Y el desorden económico es gasolina de todo tipo de inestabilidad.

El presidente americano cree que Washington y Moscú pueden lograr una paz rápida en Ucrania, imponiéndose a Kiev y a Bruselas. El orden en el mundo exige un pacto entre los hombres fuertes que mandan en los grandes estados. Y ningunea a Europa porque no tiene fuerza militar

Desde el 20 de enero Trump actúa como si, además de presidente de América, hubiera sido ungido líder plenipotenciario de gran parte del mundo. La ONU, el orden internacional posterior a 1945 y la soberanía de los estados cuentan poco. El auténtico orden y la paz mundial solo serán realidad con pactos de los “hombres fuertes del mundo” que gobiernan en América, China, Rusia y quizás Arabia Saudita, Turquía… ¿India, Israel? Y no respeta a Europa porque, aunque más que el Papa, no tiene divisiones. Macron acaba de decir que Trump será un “electroshock” que forzará a Europa a reaccionar. Quizás. Alguien más pesimista puede pensar que, dividida en estados soberanos y con un poder supranacional reducido, Europa es un niño de corta edad perdido en la selva de los hombres fuertes que dominan los grandes estados.

Y el viernes, al tercer día, lo que Trump piensa de Europa se descubrió en la anual Conferencia de Seguridad de Múnich. Su vicepresidente JD Vance no solo no explicó la negociación con Rusia, sino que proclamó tesis inquietantes. El peligro para Europa no viene de fuera -Rusia, China- sino que es interno, no respetar la libertad. No se respeta poniendo vetos a quienes encarnan la creciente voluntad popular: “Si estáis gobernando con miedo a vuestros propios votantes -en clara alusión a la extrema derecha- América no puede protegeros”. Y hablando una semana antes de las importantes elecciones alemanas, en las que el populismo extremo puede ser el segundo partido y tras un cuarto atentado terrorista obra de un inmigrante, añadió: “Cada vez más, Europa está votando por los que quieren poner fin a una inmigración descontrolada”. El ministro de defensa alemán Boris Pistorius (el segundo del SPD) improvisó una respuesta: “No es admisible que equipare la democracia europea a las autocracias”.

Es lo que hay. Trump se cree jefe de un imperio y solo respeta a los jefes de los otros imperios. Y Europa tiene instituciones embrionarias y no es un imperio sino una suma de 27 estados. ¿Habrá electroshock? Pero Trump tendrá sus problemas internos y, contra lo que se podía esperar, desde primeros de año los inversores apuestan más por las bolsas europeas, cuyo índice principal ha crecido un 9%, que por la americana, cuyo equivalente se ha quedado en el 4%. El dinero no teme a Trump, pero apuesta más por la dividida Europa que por la América imperial.

