No tan extraño nuevo mundo

Vance asegura que la libertad de expresión está "en retroceso" en Europa y carga contra el cordón sanitario a la extrema derecha / EFE/EPA/RONALD WITTEK

La aceleración del mundo es tan intensa que no sabemos si vamos o venimos y al mismo tiempo la sorpresa se convierte en hábito. En cuestión de semanas ya no sorprende que con la cooperación de Kamala Harris los norteamericanos hayan reelegido a un presidente que alentó a los vikingos a tomar el Capitolio. Tampoco sorprende que quien es el hombre más rico del mundo -gracias a su genio inventivo- ahora haga de bufón en el Despacho Oval antes de purgar la administración pública de los Estados Unidos. También damos por sentado que China más bien se calle y que Xin JinPing lidere con discreción una gran potencia sin auténtico Estado de Derecho.

Ya tampoco llama la atención que la Unión Europea repita como un mantra que hay que velar por la seguridad y la defensa de los intereses europeos. En este caso, el mantra llega tarde. Pagar la seguridad significa crear una organización militar compartida y, sobre todo, invertir enormes cantidades de dinero público que, por imperativo electoral o social, suelen dedicarse a otros asuntos.

Habrá quien confíe en que las proclamas europeístas den resultado pero ¿servirán para que Trump no haga lo que dice o Musk no haga lo que hace? La realidad acuciante es que ni con la agresión de Putin a Ucrania los líderes europeos han hecho lo suficiente. Por el camino se han perdido tornillos o interfaces. Ya ocurrió con la fabricación de microchips o ahora con la oportunidad enigmática de la Inteligencia Artificial.

Europa cumplió con la gran ilusión de paliar la enemistad entre Francia y Alemania, integró intereses económicos, procedimientos de representación, gestión mancomunada. Creó un sistema institucional integrador, pero funciona lentamente, y más aún en las crisis graves. Se dice, al contrario, que avanza con las crisis y en parte es cierto pero el mundo ha dado giro tan espectacular que requiere una voluntad política de excepción. Es un extraño nuevo mundo y a la vez no lo es tanto, porque las propensiones son las de siempre, el dominio, la fuerza, orden y desorden. No es que regresemos a un mundo arcaico en el que los conflictos se dirimen a cañonazos. Es que estábamos en una larga pausa, confiados en el mundo ya no era un lugar peligroso por naturaleza.

Cuesta creer que los líderes europeos no estuviesen al tanto de que Trump y Putin tantearían un acuerdo sobre Ucrania. Será, por ejemplo, la salida que se dio a la guerra de Corea, del mismo modo que la exYugoslavia quedó como un neumático hecho con parches. No se puede vivir en la Historia sin saber que tiene derrames trágicos, del mismo modo que no se puede estar en la OTAN confiando en que siempre paguen los Estados Unidos.

Sucesivas oleadas de buenismo emocionalista nos han hecho creer que desmantelar fronteras es un videojuego de niños y que los ejércitos son un gasto desfasado. Ahora resulta que las fronteras protegen y que los ejércitos nos defienden con armamento de cada vez más caro que hay que pagar. No es que el mundo de repente se hay trumpizado: es que el escenario ha atraído a Trump, como los campos magnéticos.