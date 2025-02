Cambiar las reglas del juego para proteger la vivienda

Protesta vecinal convocada por el Sindicat de Llogateres frente a la Casa Orsola / ZOWY VOETEN

Que hayamos resuelto la situación de la Casa Orsola es un éxito que tenemos que celebrar como ciudad. La compra social y colaborativa que hemos hecho conjuntamente con la Fundació Hàbitat 3 nos permitirá parar los procesos de desahucio y proteger las viviendas.

A pesar de que en este caso hemos usado una fórmula innovadora, la compra de la Casa Orsola da continuidad a una política del ayuntamiento que no es nueva, aunque hasta ahora no ha recibido atención mediática. Desde el año 2015 hemos adquirido 1.662 viviendas con una inversión de 223 millones de euros. El pasado octubre, por ejemplo, compramos una finca en el paseo de Sant Joan con Diputació de 23 pisos turísticos que han pasado a ser viviendas protegidas.

En todo caso, Casa Orsola es un síntoma más de una crisis profunda que tenemos que abordar de manera urgente. Y por eso, sorprende que algunos aprovechen un caso como este para difundir mensajes que no ayudan a ir a la raíz del problema ni a buscar soluciones.

Se está hablando mucho de la medida del 30% como un escudo infalible que tendría que evitar que en el futuro viviéramos casos parecidos al de la Casa Orsola. Y por eso, dicen, el 30% tendría que ser intocable.

El caso es que el 30% no nos ha protegido de la especulación porque no está pensado para eso. La medida del 30%, aprobada en 2018, no impidió que cuatro años después un fondo de inversión comprara la Casa Orsola para hacer alquileres de temporada.

El problema es que la reserva del 30% tampoco ha funcionado para el que estaba pensada: generar nuevas viviendas protegidas. Según las previsiones iniciales, con el 30% hoy se tendrían que haber construido 2.000 pisos. La realidad es que solo se han hecho 26.

El balance del 30% demuestra que las buenas intenciones no siempre llevan asociados buenos resultados. Esto es problemático porque hoy el 30% es más necesario que nunca. Lo que quiere hacer el ayuntamiento no es tumbar la medida, sino hacer que funcione, porque ahora no lo está haciendo.

No reformar el 30% es renunciar a construir vivienda protegida allá donde es más necesario. Y no nos lo podemos permitir. Encallar la mejora de la medida por intereses partidistas y aprovechando situaciones delicadas como la de la Casa Orsola es, simplemente, irresponsable.

Y es cierto: nadie tiene la receta mágica para resolver la emergencia habitacional; tampoco quienes han tomado decisiones en materia de vivienda en Barcelona los últimos años. Que hayamos llegado hasta aquí a pesar de las proclamas grandilocuentes y la gesticulación es una prueba clara.

Pero que no haya recetas mágicas no significa que tengamos que dejar la vivienda en manos del libre mercado, como hace Madrid. El modelo de Almeida es el de la desregulación y la liberalización, que expulsa los vecinos de la ciudad. Todo ello, haciendo trampas con los datos para intentarse poner a la altura de Barcelona cuando ya hace mucho tiempo que Madrid va tarde.

Si Almeida quiere presumir de proteger la vivienda, tiene que ponerse manos a la obra. Hay que cambiar las reglas del juego, no dejarlo todo al libre mercado. Hay que regular. Y esto es el que estamos haciendo en Barcelona.

Por eso estamos aplicando la regulación de precios del alquiler, que nos está permitiendo parar la escalada de precios: el precio del alquiler medio en Barcelona ha bajado un 5,2% durante el segundo trimestre del 2024.

Seremos la primera ciudad del mundo que acabará con los pisos turísticos. Queremos recuperar los 10.000 pisos turísticos que hay hoy en Barcelona para que se pueda vivir. Este volumen de viviendas equivale a los pisos que podría construir el ayuntamiento en diez años.

No nos paramos aquí. La siguiente batalla es la regulación de los alquileres de temporada para que se les aplique el tope de precios del alquiler tal como se aplica al resto de alquileres. El alquiler de temporada se está convirtiendo en una manera encubierta de esquivar los límites de precios de los alquileres, y no nos lo podemos permitir. La manera más efectiva de revertirlo y de evitar que vuelva a haber más casos parecidos al de la Casa Orsola es regular el precio.

Seguiremos cambiando las reglas del juego porque en Barcelona la vivienda tiene que ser para vivir.