Pedralbes en Vilobí

Las monjas clarisas se despiden del monasterio de Pedralbes de Barcelona / JORDI OTIX

El pasado martes día 12 de febrero era Santa Eulalia. Es la patrona principal de Barcelona y su sepulcro puede verse en la cripta abierta de la Catedral. Como es tradición a primera hora de la mañana la Corporación Municipal de Barcelona encabezada por el alcalde de la ciudad visitó el monasterio y compartió con la comunidad de clarisas la costumbre de la visita y el correspondiente almuerzo y singularmente el reconocido 'mató' de Pedralbes. La inmensidad del recinto sólo se corresponde con la belleza de los volúmenes, su arquitectura, la estructura del convento, las características de la iglesia y singularmente la doble galería gótica del claustro. Entre el claustro y la iglesia, a ambos lados, y muy cerca de la capilla de Sant Miquel, del claustro, se puede ver el sepulcro de la reina Elisenda de Montcada, que fundó el monasterio en el año 1327 y lo vinculó a la protección del Consell de Cent en 1357. Desde ese momento los vínculos entre la ciudad y el monasterio se han mantenido como un lazo indestructible. En el conjunto naturalmente existen todavía otras piezas singulares, todas las que se corresponden con la vida conventual (el refectorio, la cocina, la sala capitular, etc.) y también algunos espacios adicionales como el claustro de los gatos, de una sobriedad estimulante, y los huertos que ahora el ayuntamiento dedica a plantas propias de la época medieval y que pone a disposición de algunas instituciones benéficas. He acariciado varias veces las columnas del claustro y me las he mirado con detenimiento; todas están planas de numulites, son columnas hechas con piedra de Girona, el famoso mármol azul que han estudiado Francesca Español, Miquel Àngel Fumanal y Jordi Sagrera y que acredita que la producción seriada, hoy diríamos industrial, de las canteras de Girona llegó a todos los confines de la Corona de Aragón y del Mediterráneo occidental. Pensar en el transporte de estas columnas por la 'calle' de Girona a Sant Feliu de Guíxols y su posterior traslado en barco desde Sant Feliu hasta Barcelona produce una profunda emoción cuando se trata de captar la dimensión del movimiento.

El Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes constituye pues un patrimonio excepcional del que han cuidado hasta ahora mismo la comunidad de monjas clarisas. Precisamente pensando que si no había nuevas vocaciones un día se podía acabar la vida comunitaria en Pedralbes la madre abadesa Montserrat Casas y la vicaria del monasterio, sor Immaculada Parera, buscaron la forma de asegurar la continuidad del patrimonio, de mantener y fortalecer el vínculo con la ciudad de Barcelona y proporcionar la financiación necesaria para el mantenimiento del conjunto de la vida comunitaria en la parte de la clausura. La fórmula que se encontró consistió en la constitución dentro de la Fundación Barcelona Cultura del Fondo Especial para la conservación y restauración, exhibición y difusión de los bienes muebles, inmuebles y fondos de archivo y bibliotecas que conforman el conjunto patrimonial del Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes.

La constitución de este fondo se documentó con una escritura pública firmada entre las partes el 21 de noviembre de 2022. El conjunto de los anexos explicitan los bienes aportados por un lado por la comunidad de monjas clarisas y por otro del Ayuntamiento de Barcelona. Todos los bienes, incluidos los destinados a la clausura y los destinados a usos eclesiásticos y específicamente al culto, se incorporaron al Fondo Especial, con las correspondientes contrapartidas y obligaciones que asumía el Ayuntamiento de Barcelona y con salvaguardia siempre de la posible continuidad de la vida monástica y el mantenimiento del culto. La eventualidad del fin de la vida comunitaria en Pedralbes todavía no era evidente en el 2022, pero era una posibilidad plausible; el Fondo Especial establecía las garantías de presente y de futuro para la continuidad de las relaciones entre las clarisas y el ayuntamiento, el mantenimiento de los compromisos culturales y económicos y la vinculación de los ámbitos que se decían dedicados a los usos eclesiásticos y de clausura. No quedaba ningún cabo por atar.

Este martes resonaban con una intensidad especial en la iglesia del monasterio los 'Goigs' de Santa Eulàlia: “Puix floriu com una rosa/ entre’ls vergers llevantins/ Santa Eularia gloriosa/ vetllau pels barcelonins”. Pero de las palabras del alcalde Jaume Collboni y de la madre vicaria sor Immaculada se desprendían más allá de un punto de pesar y de tristeza unos vínculos inquebrantables. El alcalde subrayó que desea que vuelva a Pedralbes, cuando sea posible, la vida monástica y que cada año se repetiría la visita protocolaria del ayuntamiento al monasterio y sor Immaculada recordaba que se garantizaba el culto con los capuchinos de Sarrià entre semana y con presbíteros de la diócesis los fines de semana. Unos y otros aseguraban que se mantendría la tradición de la recogida de huevos que se destinarían a las propias instituciones que reciben los productos del huerto.

Este fin de semana las tres monjas clarisas que hasta ahora han formado parte de la comunidad del Real Monasterio de Pedralbes serán recibidas con júbilo por la Fraternidad de Santa Clara en Vilobí d'Onyar. Será un recibimiento fraternal y una acogida generosa. Las monjas van voluntariamente, no sin pesar claro, pero conscientes de que canónicamente y según los preceptos de la vida consagrada hace falta un mínimo de cinco miembros para constituir una comunidad.

Sor Pilar, la mayor, sor Isaura, la más joven, y sor Immaculada, el brazo derecho de la anterior abadesa y ahora vicaria de la comunidad, dejarán la inmensidad del monasterio de Pedralbes y reanudarán en Vilobí la vida comunitaria. El rumor lejano, el ruido de la Ronda de Dalt, el silencio reverencial de las dependencias monásticas cuando termina la visita del Monumento, serán sustituidos por el silencio del bosque, por el lenguaje de los árboles y de los pájaros en una nueva aproximación franciscana. Y lo harán sabiendo que en Vilobí seguirán siendo testigo vivo de la vida monástica en Pedralbes. Los bosques entre Vilobí y Santa Coloma serán un nuevo motivo de inspiración espiritual y las compañeras clarisas recibirán un cariño cálido y compartido en la austeridad de las sandalias, del hábito y de la vida conventual. Pedralbes en Vilobí es un camino que rehace el viaje desde Girona a Pedralbes de los materiales que se utilizaron para construir las partes más nobles del gran monasterio barcelonés. Creo que puedo decir, con conocimiento de causa, que los vecinos de Sarrià no deben sufrir ni por los aspectos patrimoniales que garantiza con solvencia el Ayuntamiento de Barcelona, ni los espirituales. Si alguna vez hubiera nuevas vocaciones éste es un camino reversible.