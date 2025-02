El mundo siempre ha sido un monopoly

Monopoly.

«Ni una sola pulgada hacia el Este (Not one inch Eastward)». La frase es de James Baker, exsecretario de Estado norteamericano bajo la presidencia de George Bush. Se la dirigía a Mijaíl Gorbachov el 9 de febrero de 1990 durante las conversaciones sobre la unificación de Alemania tras la caída del Muro. Era un punto y seguido a las mismas promesas que el propio Bush había realizado al líder soviético durante la cumbre de Malta de diciembre de 1989. El pacto era sencillo: la URSS respaldaría la unión de las dos Alemanias a cambio de que la OTAN no se expandiera hacia el Este de Europa.

Nadie esperaba entonces que la URSS desaparecería. Con Gorbachov jubilado, Borís Yeltsin asumía el poder de la renacida Rusia. La rueda de prensa conjunta entre este y Bill Clinton en la Casa Blanca en octubre de 1995 pasará a la historia. Clinton muerto de risa ante las declaraciones de un Yeltsin que había bebido de más. La debilidad de Rusia expuesta en todos sus ámbitos mientras las grandes potencias intentaban repartirse la influencia en los Balcanes, cuya guerra continuaba. La OTAN iniciaba su expansión hacia los antiguos países que formaron parte del Telón de Acero y la antigua URSS, como los Bálticos. Para Putin, Occidente no cumplió sus promesas y son las raíces de parte de lo ocurrido.

Arremangarnos en la historia, más o menos reciente, genera distorsiones y resucita terribles fantasmas del pasado. A nadie sensato en Alemania se le ocurrirá hoy reclamar Prusia Oriental, cuya capital es la antigua Königsberg, hoy la rusa Kaliningrado; en cambio, para Putin, reclamar Crimea es indiscutible, es la cuna de Rusia, desde donde empezó la cristianización del país a finales del primer milenio.

No imagino a Donald Trump y a Vladímir Putin debatir sobre historia, salvo que sea para que el dictador y sátrapa ruso le recuerde que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 por 7,2 millones de dólares de entonces. Tampoco imagino que la reclame. Al menos, por el momento.

Los imperios han sido especialistas en mover y negociar fronteras a su antojo y expandir su influencia económica e ideológica allí donde consideren estratégico. Unos en nombre de la libertad y la democracia, otros en nombre de la dictadura del proletariado y algunos en nombre de la raza o la religión. Desde la Doctrina Monroe de "América es para los americanos" hasta la decisión de trazar con tiralíneas el África Colonial. Más lejos en el recuerdo, el pacto de Tordesillas que dividía América del Sur entre España y Portugal. Más cerca: la cumbre de Yalta de 1945.

El mundo ha sido es y será un monopoly, donde las grandes potencias militares y económicas intentan siempre pactar en busca de influencia, territorios, negocios y recursos minerales . En el camino: las tragedias y sus víctimas.