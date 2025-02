De monjas y quejas

Vecinos de Pedralbes pidiendo que el monasterio no se vacie. | JORDI OTIX

Ahí estaban, recibiendo a la comitiva municipal con sus pancartas, protestando por la marcha inminente de las tres religiosas que mantienen viva la llama espiritual del monasterio de Pedralbes. La misa del domingo al mediodía perdurará, pero los muros ya no acogerán la presencia continuada de las monjas. Los números son los números, y las vocaciones religiosas dan para lo que dan. Es decir, para poco. La orden de las clarisas es diáfana al respecto: es preceptivo que las comunidades de los monasterios cuenten por lo menos con cinco monjas. Ante esta situación, más que levantar la pancarta -“No vaciemos de vida el monasterio de Pedralbes”- cabría elevar los rezos para que vuelva a prender la llama vocacional o, ya puestos, animarse a encarnar la solución. El camino de la fe es amplio. Seguro que la orden de Santa Clara estará encantada de acoger nuevas postulantes, aunque sean de vocación tardía.

Esas quejas ante el forzado abandono de las monjas comparten cierto eco con otros lamentos: cuando baja la persiana de una librería abrumada por las pérdidas o desaparecen los quioscos de las calles o las ciudades se van quedando sin cines. La reacción no deja de ser contradictoria. Por un lado, protestar por algo que está en nuestras manos su continuidad. Ya saben, comprar más libros, más diarios o ir más al cine. Por otro, esa necesidad un tanto pueril de culpar a una instancia superior de lo que es responsabilidad propia. Y, aún más, ese deseo de mantener un escenario que creemos más favorecedor. Desear que perdure algo en lo que ya no se participa, pero que habla bien de nosotros. Que nos hace parecer más cultos, más interesantes, más informados… En definitiva, añorar lo que no somos.

Así estamos, queriendo retener lo que despreciamos, creyéndonos o disimulando ser mejores de lo que somos y aleccionando sobre enseñanzas suspendidas estrepitosamente. Y, sí, la reflexión también sirve para el ejercicio político. Es difícil reclamar dignidad desde la bajeza de la mentira.

Suscríbete para seguir leyendo