Los aparentes despropósitos del SMI y el IRPF

Fondo y forma. Empecemos por la segunda. Los periodistas acreditados en La Moncloa creyeron hasta este martes que ya lo habían visto todo en la sala de prensa. Desde el moquillo de Jesús Sancho Rof durante la crisis de la colza hasta el abrazo apasionado de Anna Grau a Miguel Ángel Rodríguez el día de su despedida como portavoz pasando por la espera de hace quince días con el consejo de ministros paralizado mientras se negociaba con Waterloo. Pero, no. Más disruptivo todavía fue lo de la rueda de prensa en la que se tenía que presentar el nuevo incremento del SMI, acordado con los sindicatos pero no con los empresarios que, en este caso, son los que pagan la fiesta. Es una de las pocas medidas que puede adoptar un gobierno que no va contra su presupuesto sino contra el de las empresas. Pero ese es otro tema, quedar bien con el dinero de otros. El caso es que, preguntada por la decisión de Hacienda de no deflactar del mínimo exento del IRPF el incremento del SMI, la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que no se le recuerda haber dado una mala noticia en la vida, aseguró que se había enterado de la decisión por la prensa ante la estupefacción de la ministra portavoz, Pilar Alegría. Y aquí empezó lo que puede ser calificado como se prefiera: o un intercambio de puyas entre las dos compañeras del consejo o un debate sobre fiscalidad y equidad. Hay que reconocer que ambas cosas son muy disruptivas y un alegato a favor de la "autenticidad" en tiempos de fake news y photoshop. Solo el tiempo nos dirá si lo de este martes fue espontáneo o buscado. Pero lo cierto es que, a diferencia de otros presidentes, Sánchez nunca ha intentado ocultar su debilidad parlamentaria, más bien al contrario, la ha utilizado para empatizar con los electores. Y no le ha ido mal porque aparenta que nunca hace lo que quiere sino lo que puede, aunque le gustaría hacer otra cosa que no hace.

El fondo de este asunto es harina de otro costal. Parece ridículo que los beneficiarios del nuevo SMI tengan que dedicar la mitad del incremento a pagar un IRPF del que hasta ahora estaban exentos con un impacto nimio en la recaudación. Pero hay otra manera de ver las cosas y es reconocer que, llegados a esta cuantía, en muchas zonas de España, el nuevo SMI significa traspasar el umbral de la pobreza severa para abandonarla. Y aquí sí que algunos prefieren que los pobres sigan siendo siempre pobres para poder ayudarlos y otros defienden que progresen hasta dejar de serlo. Interesante confrontación, aunque sea en el consejo de ministros.

