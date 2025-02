Terminar con la piratería inmobiliaria: hacer cumplir la ley

Bloque de la calle de Tarragona en la que el ayuntamiento se vio obligado a permitir 120 pisos turísticos por orden judicial. / JORDI OTIX

En Catalunya, desde el 16 de marzo de 2024, tenemos un tope a los precios del alquiler en 271 municipios donde la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable. Estos municipios, en los que vive casi el 90% de la población catalana, tienen una norma clara: los grandes tenedores (propietarios con cinco o más viviendas) no pueden cobrar más de lo que marca el índice de referencia del Ministerio de Vivienda. El resto de propietarios deben mantener el precio del contrato anterior o el del índice, según sea más bajo.

No es ningún capricho. Esta regulación era una necesidad urgente, fruto de la presión del movimiento por la vivienda y del impulso de fuerzas políticas como los Comuns, que hace años que lo reclamamos. Pero llega tarde, muy tarde. Los precios del alquiler se dispararon un 68,3% en solo una década, mientras que los salarios subieron un escaso 2,9%, según Fotocasa e Infojobs. Y no es que una inmobiliaria del tamaño de Fotocasa tenga precisamente interés en exagerar estos datos. Y el Banco de España alerta de que la mitad de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a pagar su casa. Con ese panorama, intervenir en el mercado del alquiler no era una opción: era una obligación.

Desde que se puso en marcha la regulación, el alquiler medio descendió un 0,9% en los municipios donde se aplica, mientras que en el resto subió un 6,1%. Es una bajada pequeña, sí, pero constante. Ahora bien, el precio medio todavía ronda los 845 euros (según Incasòl), mientras que el salario mínimo es de 1.134 euros. No hace falta ser economista para ver que aquí algo no encaja.

Pero la regulación del alquiler ha tenido rendijas desde el primer día. Y quien vive de la especulación las ha aprovechado. Algunos han buscado formas de saltarse la norma: hacer contratos de temporada fraudulentos, fijar precios por encima de lo que toca o cargar gastos de gestión al inquilino, aunque está prohibido. ¿El resultado? Una ley que sobre el papel era efectiva, pero que en la práctica ha tenido demasiados agujeros.

Y esto no es casualidad. Cuando se aprobó la ley de vivienda 12/2023, que permite a las comunidades autónomas regular sus alquileres, el Partido Socialista se negó a incluir un régimen sancionador. También se dejó fuera la regulación de los contratos de temporada y de las habitaciones, sabiendo perfectamente que esto abriría una autopista en el fraude. No era ninguna sorpresa: cuando en Catalunya se aplicó una ley similar en el 2020, estos trucos ya se utilizaron para sortearla. Pese a las advertencias de los Comuns y de los colectivos por el derecho a la vivienda, el PSOE no quiso ir más allá.

Aquí es donde entra en juego el acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno de la Generalitat y los Comuns. Se ha sacado adelante un decreto que pone negro sobre blanco un régimen sancionador para hacer que la contención de rentas no sea papel mojado. A partir de ahora, en Catalunya saltarse la ley de vivienda va a salir caro.

Este nuevo decreto introduce una serie de medidas para garantizar la transparencia en el mercado de alquiler. A partir de ahora, los anuncios y contratos tendrán que incluir obligatoriamente el precio del índice de referencia o el precio del contrato anterior, según corresponda. También será necesario indicar si el propietario es gran tenedor y especificar cuál es la finalidad del alquiler. No cumplir estas obligaciones será sancionable, cuyas multas pueden ir desde 9.000 hasta los 900.000 euros, según la gravedad de la infracción.

El decreto establece también sanciones económicas contundentes para los piratas inmobiliarios. Alquilar por encima del 30% del límite legal podrá acarrear multas de entre 90.000 y 900.000 euros. Lo mismo ocurrirá para aquellos que trasladen a los inquilinos gastos de gestión que, según la ley, deben asumir los propietarios. Una de las prácticas más comunes para esquivar la regulación ha sido el uso fraudulento de los contratos de temporada, echando a los inquilinos cada pocos meses para poder subir el precio. Con ese nuevo régimen sancionador, estas prácticas también podrán ser castigadas con sanciones de hasta 900.000 euros. Además, la Agencia Catalana de Consumo tendrá competencias para sancionar a las inmobiliarias que faciliten o fomenten este tipo de prácticas abusivas.

Las sanciones serán acumulativas en caso de que se detecten varias infracciones en un mismo anuncio o contrato. Esto significa que un especulador o inmobiliaria que incumpla varios aspectos de la normativa podrá recibir una sanción aún mayor.

Este decreto no tiene como objetivo perseguir ni criminalizar a nadie, pero sí quiere acabar con la piratería inmobiliaria. Quien cumpla la ley no tiene nada que temer. Pero lo que no puede ser es que algunos se hagan ricos saltándose las normas mientras el resto sufre para llegar a fin de mes. Los precios que fija el índice de referencia son suficientes para que cualquier propietario haga negocio sin necesidad de robar a los inquilinos. Pero es que la vivienda no debe ser un terreno para el abuso.

El objetivo de este régimen sancionador es claro: garantizar que cobrar más de lo que toca por un alquiler no sea un negocio, que hacer contratos de temporada en cadena para cobrar más sea inviable y que saltarse la ley no salga a cuenta. La lógica es exactamente la misma que con las multas de tráfico: quien se salta las normas paga.

Esto no va solo de números: va de vidas. Va de gente que tiene que irse de su barrio porque ya no puede pagar el piso. De familias que viven con el corazón en un puño cada vez que les finaliza el contrato. De jóvenes que no pueden emanciparse hasta los 40 años, porque el precio del alquiler es un escándalo. Este régimen sancionador es un paso adelante para garantizar una vivienda digna y poner fin a la angustia de miles de personas que solo quieren vivir en paz.

El nuevo régimen sancionador es un paso para poner freno a esta realidad y garantizar que tener un hogar digno deje de ser una lucha constante. Ahora tenemos una herramienta para hacer frente a los especuladores y poner la vivienda en el centro de las políticas públicas. Que, junto con la lucha de las organizaciones sociales y otras medidas anti especulación como la reserva del 30% para vivienda protegida a las grandes rehabilitaciones y construcciones de vivienda nueva, debe servir para frenar que los especuladores echen de su casa a los vecinos y vecinas. Y esto es solo el principio.