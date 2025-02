¿Y tú con quién has empatado?

Una de las peores cosas que se puede decir de alguien es: “¿Pero este con quién ha empatado?”, y todos amamos a Hansi Flick por las mismas razones por las que odiamos a José Bordalás (la alegría temeraria de la goleada brilla más que la huraña ambición de enrasarse en la mediocridad) y, sin embargo: qué revolucionarias y hermosas pueden ser unas tablas en una sociedad hiperacelerada y obsesionada con la victoria.

El pasado fin de semana, sin ir más lejos, los dos equipos de Madrid empataron, acercando al Barça a la cabeza de La Liga. Y en los premios Goya, se dio un confuso 'ex aequo' que nombró ganadoras en la categoría de mejor película tanto a 'El 47' como a 'La infiltrada' (había una posibilidad del 0,091% de que los 2.000 votos de los académicos se repartieran así). Hace poco, el Campeonato del Mundo de modalidad relámpago de ajedrez se resolvió de un modo similar: tras siete partidas, Carlsen y Nepo llegaron al acuerdo de levantarse de la mesa y ceñirse ambos la corona de campeones (la razón que dieron es que no habría sido justo derrotar por mero agotamiento, que es como tradicionalmente la gente pierde en la vida).

Sea en la Batalla de Filipos de la Antigua Roma o en unos Jocs Florals del cole de tu sobrino, el empate siempre ha levantado suspicacias. Uno entiende las victorias pírricas y también los triunfos solemnes, tal y como ha aprendido en carne propia de las derrotas inmerecidas, pero, en un mundo caótico, cuesta asimilar el reparto armónico. Aún hoy se le pregunta a la CUP cómo pudo ser que su asamblea para investir a Artur Mas como president acabara en empate: 1.515 votos para el sí y otros tantos para el no, algo inverosímil hasta para un partido asambleario.

Los mecanismos del empate son misteriosos. La primera norma dice que jamás empatarás si vas a empatar: solo buscando la victoria, se arañan las tablas. La segunda es que es fácil empatar con alguien a quien quieres, sea un amigo o un hijo (yo mismo uso el empate con fines educativos, en fútbol de pasillo y en partidas de ajedrez, para que el retaco no se crezca demasiado pero al mismo tiempo no se frustre), pero lo complicado es empatar con el enemigo. La clave es que en un empate nadie gana, pero tampoco nadie pierde: nadie quiere que el mal no pierda, incluso aunque no gane.

El empate es más reformista que revolucionario, más continuista que rupturista, y tiene fama de equidistante pacato. Solo por eso, tanto empate reciente me hace gracia, me parece casi contracultural, en un contexto donde los poderosos del mundo aluden a la grandeza que aplasta a quien está por debajo.

Ahora bien, con ellos, con los malos, no me gustaría empatar. Porque, como cuenta el filósofo José Antonio Marina en su 'Ética para náufragos', una persona tolerante lo es en cualquier situación, salvo ante la intolerancia. Es decir, alguien tolerante, para serlo verdaderamente, tiene que ser intolerante ante el intolerante. Por eso, aunque me haga gracia el empate en cosas menores, campeonatos de ajedrez o premios cinematográficos, aunque en esos casos me parezca una buena vacuna contra la obsesión monomaníaca del ganador, no nos podemos permitir ir a empatar, o empatar, o pactar, o bendecir, los delirios de los nuevos ganadores del planeta, esos que miran el mundo por encima del hombro y parecen preguntarnos, con la peor de las muecas: ¿pero tú, con quién has empatado? Ni idea de cómo se puede ganar contra ellos, pero por lo menos no los consideremos dignos de empate y tengamos claro que merecen perder. Eso o estamos perdidos.

Suscríbete para seguir leyendo