La respuesta de Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante su reunión de este martes en París. / THOMAS PADILLA / AP

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen aseguró ayer que Europa se prepara para responder con medidas «firmes y proporcionadas» a la orden de Donald Trump de imponer aranceles de un 25% a las importaciones de acero y aluminio de todo el mundo, también de la Unión Europea. Hasta este último anuncio del presidente de Estados Unidos, la UE se mantenía a la expectativa porque Trump aún no le había declarado la guerra comercial como sí había hecho con China, Canadá y México, pero había proclamado a los cuatro vientos, con su simplista lenguaje, que Europa «es mala, muy mala con nosotros, así que van a tener que pagar aranceles». Es decir, que se sabía que la amenaza se cernía también sobre los intereses económicos y comerciales europeos y la maquinaria comunitaria llevaba semanas preparando el tipo de respuesta a dar ante la posibilidad, ya confirmada, de la imposición de aranceles. Se buscaba contundencia y contención al mismo tiempo, porque a diferencia de lo que piensa el presidente estadounidense, en la UE es unánime el convencimiento de que una guerra comercial perjudica a todos y puede tener consecuencias contraproducentes en la macro y en la microeconomía. La primera podría ser, de hecho, un aumento de los precios al consumo para la ciudadanía mundial, también, por supuesto, la norteamericana.

Von der Leyen explicó el mes pasado en el Foro de Davos que las empresas europeas en Estados Unidos «emplean a 3,5 millones de estadounidenses» y que otro millón de empleos en aquel país «dependen directamente del comercio con Europa». No será, por tanto, Europa la única ni tal vez la principal perjudicada, y puede que la descabellada política económica de Trump tenga efectos más perjudiciales allí, muy diferentes de los que él dice buscar. Recordar una y otra vez que la guerra comercial no beneficia a nadie es una necesidad aunque no sirva para que Trump rectifique, pero las autoridades comunitarias no paran de recalcarlo, hasta ahora sin éxito. Este primer golpe arancelario a Europa afecta en particular a Alemania, el principal exportador de los productos gravados y la primera economía de la UE pese a que ahora pasa por horas bajas.

Aunque las autoridades comunitarias han intentado evitar el enfrentamiento comercial con Trump y aún tratan de convencerle de que la balanza comercial no está tan desequilibrada como sostiene el presidente republicano, lo cierto es que a la UE no le quedará más opción que responder con medidas similares. La intención es que esa respuesta sea consensuada y unitaria y así lo ha solicitado, por ejemplo, el canciller alemán, Olaf Scholz. Pero no es descartable que Trump trate de jugar ahí a la división, aprovechándose de su buena relación con los gobiernos de la ultraderecha europea, siempre y cuando esos países no se vieran afectados por la política arancelaria americana que, de momento, no hace distingos. Sería bueno, de hecho, que más allá de las repuestas conjuntas a la escalada arancelaria de Trump, la UE supiera sacar partido de esta situación crítica para reforzar su unidad y avanzar hacia una mayor cohesión financiera que le fortalezca como el tercer eje económico mundial, junto a Estados Unidos y China. Hacer de la necesidad virtud sería la clave.