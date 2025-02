Pensemos en eso

En las últimas semanas he visto unas cuantas series y películas que pasan, en la actualidad de nuestros días, en Catalunya y, sobre todo, en Barcelona. No todas tienen la misma calidad y no todas son capaces de entender que es a partir de la honradez y la sinceridad, de la fidelidad a una realidad cercana, que pueden transmitirse mensajes universales. Las que he visto, todas, tienen a la muerte como eje central del discurso. En la visión de estas ficciones, se juntan dos circunstancias. Una, personal; la otra, objetivable. En el primer caso, se trata de una sordera que cada día va a más. El segundo se refiere al sonido de las cintas y a la dicción de los actores. Entre una y otra cosa, necesito verlas con subtítulos. En un episodio de la serie de la que hablo, una chica observa un parque infantil, con niños y niñas que juegan. Es un rumor lejano, pero, por si acaso, los subtítulos avisan: "Hablan en otro idioma". Son los niños del parque, que hablan y gritan y se alborotan en catalán. Tienen que especificar que se trata de una lengua ininteligible porque todo el resto de la serie, que pasa en Barcelona, podría localizarse sin problemas en Valladolid o en Buenos Aires. En las películas, igual. El catalán, también en Barcelona, o en Tortosa, es apenas una anécdota antropológica, o ni siquiera eso: una folclórica pincelada.

He pensado en ello a raíz de los discursos de Clara Segura y Marcel Barrena en los Goya, al recoger los premios por 'El 47', un filme en el que conviven las dos lenguas, aquí sí, con sinceridad y fidelidad a una realidad cercana. Segura ha recalcado la importancia de la enseñanza de la lengua para acceder a la cultura y Barrena ha hablado de "jugarse la piel todos los días para enseñar catalán a los que llegaban a Catalunya". Y también ha añadido que la historia de Manolo Vital "es un homenaje a mi gente, a mi ciudad y a mi lengua, el catalán". ¿Dónde perdimos ese poso de integración, cuando dejó de ser útil y necesario el catalán, imprescindible, para vivir y para hablar de la vida y de la muerte? Pensemos en eso.

