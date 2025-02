Europa, líder del libre comercio democrático

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advirtió hace un par de décadas del error que supuso tras la caída del muro de Berlín desligar la integración en el sistema internacional de libre comercio del cumplimiento de unos mínimos estándares democráticos. El prepotente concepto del fin de la historia anunciado por el neoliberalismo permitió que la ambición de conquistar dos grandes mercados, como son China y Rusia, pasara por delante de las exigencias que hasta entonces habían regido. España no fue ni candidata a ingresar en la UE hasta que no fue un estado democrático. El efecto de dumping que genera que democracias y dictaduras compitan sin aranceles lo hemos visto en estas tres décadas. Y al final, se está produciendo el efecto contrario. Muchos ciudadanos, damnificados de esa globalización gestionada por dictaduras, acaban votando a partidos y a candidatos que se comprometen a actuar con el mismo estilo aunque lo hagan dentro de las democracias formales. Viendo como se comporta estos días Donald Trump cuesta distinguirlo en las formas de cómo actúa Xi Jinping o Vladimir Putin. Demasiados norteamericanos, y muchos europeos, han llegado a la conclusión de que con un mandarinato se compite mejor y se defienden mejor sus intereses que con una democracia liberal.

La gran tentación ante este desafío, como ocurre en el tema de la inmigración, es tratar de aplicar suavizadas las mismas medidas con las que el populismo embauca a algunos ciudadanos. Corre ya ese lema de “Europa, first” que es una copia barata de Trump. La gran oportunidad de Europa es justo la contraria, abrirse a cada mercado que cierra el presidente de las órdenes ejecutivas. Pero hacerlo con reglas, no con aranceles. Hacerlo con exigencia, pero defendiendo el libre comercio frente al aislacionismo. No solo por táctica sino por estrategia. La autarquía es inviable, no solo errónea. Mejor enmendar el error de 1989 que confiar en soluciones que no lo son.

