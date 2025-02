Ana Maye, coordinadora general de la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial: "Muchos me preguntan: '¿Dónde está tu jefe?'"

En pleno juicio a Rubiales por el beso a Jenni Hermoso, oxigena la historia de la única mujer al frente de una federación de fútbol masculino. Se trata de Ana Maye, y los jugadores de la Selección de Guinea Ecuatorial la veneran. "Mami", la llaman Emilio Nzué, Carlos Akapo, Jesús Owono, Pepín Machín, Pedro Obiang y Saúl Coco. Su currículo no admite discusión: agente FIFA y máster en dirección deportiva, mediación deportiva y big data aplicada al fútbol. Explicó su gestión en el Palau Macaya de la Fundación 'la Caixa'.

Ha conocido a Luis Rubiales. ¿Cómo ve el asunto?

Cuando se ostenta un cargo, hay que tener mucho autocontrol. Lo que hizo es una falta de respeto a una bandera y a Jenni [Hermoso], porque no se lo hubiera hecho a un jugador hombre. El poder no se puede ejercer para humillar. El fútbol debe hablar siempre el lenguaje de la igualdad y la integración.

"Hay directivas que no quieren equipos femeninos, pero los defienden porque toca"

¿Desde dentro del poder deportivo se ven cosas feas?

Algunas. Hay directivas que no quieren equipos femeninos, pero los defienden porque toca. No entienden que el fútbol femenino no admite comparaciones. Es un fútbol diferente. La mujer es estratégica, busca dónde puede hacer daño, trabaja desde atrás con tozudez; el hombre practica un fútbol directo, visual.

¿Qué tal su relación con los que se sientan en los palcos?

África tiene 54 países, de los que hemos visitado 48, y no hay una sola mujer en la gestión. Muchos me toman por la utillera y me preguntan: "¿Dónde está tu jefe?".

¿Y?

Las mujeres no tenemos que adoptar roles masculinos, y sé que estoy preparada y sumamente integrada en mi equipo, pero reconozco que alguna vez, como en un partido contra Libia en Egipto, respondí: "El 'jefe' soy yo".

"'Encontré al ministro de Deportes de Namibia sentado en mi habitación del hotel. Desde entonces, alguien del 'staff' echa una ojeada antes"

¿Nunca ha pasado de lo verbal?

Una vez, al entrar en la habitación del hotel, me encontré a un señor sentado en el sofá. Era el ministro de Deportes de Namibia. "Mi horario laboral es de 9 a 21.30, cuando se acuestan los jugadores, y entrar en mi habitación es como entrar en Guinea Ecuatorial", le dije, tranquila, mostrándole la puerta. Desde entonces, alguien del 'staff' echa una ojeada antes.

No está de más.

Tengo encima dos agentes, el machismo y racismo, y a veces no sé cuál sufro. Siempre estoy 'afuera'. Pero me sube el ánimo recibir mensajes de niñas diciendo que soy un referente. También mujeres como Kathrine Switzer, Carmen Valero y Ana Carmona, que hicieron antes el camino. Las niñas deben perseguir sus sueños.

"Con los jugadores hay una relación de respeto, admiración y amor. 'Mami' me llaman"

Tiene a cargo un puñado de testosterona. ¿De difícil manejo?

No. Hay una relación de respeto, admiración y amor. "Mami" me llaman. Les protejo. Estoy pendiente de si alguien de los clubes les amenazan con sentarlos en el banquillo a la vuelta. Pero también les exijo disciplina. Cuando mando un escrito de liberación, ya no soy "mami".

¿Cómo llegó a esta plaza?

Guinea Ecuatorial nunca se había clasificado por mérito propio en la Copa de África. La federación llamó a la española, donde yo había hecho mis cursos, y [Ángel María] Villar les dijo: "Ana os irá a ayudar". El problema era que todos los 'cracks' son españoles y había problemas de elegibilidad.

"Guinea Ecuatorial nunca se había clasificado por mérito propio en la Copa de África. Y Villar les dijo: 'Ana os irá a ayudar'"

Guinea Ecuatorial se clasificó.

¡Lo conseguimos! Recluté a todos los 'niños' de origen ecuatoguineano que jugaban en las ligas españolas y los mezclé con algunos locales; los de aquí, con la metodología del tiquitaca, y los africanos, con un fútbol más directo. Así, el Gobierno no podía poner pegas.

El Gobierno que preside Teodoro Obiang.

Cuando llegamos a Guinea, mando todos los pasaportes al consulado español.

"Hay un ángulo ciego en el fútbol base. Hay coacciones, humillaciones y violaciones"

Entiendo. No es cometido de su papel de FIFA Guardian.

La misión es vigilar el entorno de niños y niñas. Hay un ángulo ciego en el fútbol base, donde el entrenador incluso tiene poder sobre las familias. Hay coacciones, humillaciones, violaciones. Los informes que hacemos se tendrán en cuenta para que en las organizaciones deportivas se implanten protocolos.

Oiga, ¿por qué le chifla este mundo?

Es mi pasión. En la escuela, en Malabo, era la única que jugaba a fútbol (era gordita, pero a entrega no me ganaba nadie). Luego entró otra niña, pero cuando había que enfrentarse a equipos de otra ciudad, no nos seleccionaban. Aquel aislamiento me marcó. A los 8 años vine a España y ya no jugué.

¿Hacia dónde se orientó?

Acabé teniendo una residencia de ancianos en Guadarrama (los niños y los ancianos son mi debilidad). De repente, un tío mío fue nombrado presidente de la Federación de Guinea Ecuatorial y me llamó para representar a la Selección. Viajé a Sudán del Sur y la experiencia me superó totalmente. Traspasé la residencia y no paré de formarme.

Suscríbete para seguir leyendo