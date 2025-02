La Tania, ganadora del Goya: "No sé dar ni una palma por bulerías"

La mayoría ha descubierto a La Tania por cantar dulce y profundo al final de 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', el documental producido por Anton Álvarez (C.Tangana) que compite el próximo sábado en los Goya. La canción, 'Los Almendros' –ganadora del Goya– está incluida en el disco 'Amoríos. La verdad de mi coplilla' (Sony), donde Tania García (El Campello, Alicante, 1987) cuenta la historia de amor, desamor y reconciliación con Yerai Cortés, su pareja desde hace 13 años.

El documental de C.Tangana ha funcionado como una catapulta.

Ha sido un regalo. Muchas veces había dicho "pues tiro la toalla, no doy más", pero la pasión por lo que hago es tan grande que sabía que lo haría toda la vida.

Ha entrado a paso firme en la escuadra del flamenco pop.

Quiero dejar clara una cosa: yo vivo con un flamenco [Yerai Cortés], pero no sé dar ni una palma por bulerías. No soy flamenca. Tampoco me considero una coplera. Pucho [Antón Álvarez] decidió hacer un disco de copla porque es un género que se ajusta a mis vivencias personales de amor, traición y desengaño. Pero tengo mucho respeto al género. Si tengo que definirme, diría que soy una intérprete.

Pellizco tiene.

Soy una intensa de la vida. Si acaso, me considero una folclórica.

¿Qué escuchaba de niña?

Laura Pausini, Camela, Parrita, Junco, Los Yakis. A los 9 años empecé a hacer teatro en el pueblo y a los 18, me fui a Madrid a estudiar canto e interpretación y me saqué la carrera de Arte Dramático. Mi primer trabajo fue en el musical Enamorados anónimos. También estuve en Hoy no me puedo levantar, pero decir que he hecho musicales me hace sentir un poco como una impostora. Yo no podría hacer 'El fantasma de la ópera' o 'Los miserables'.

¿El 'plot twist' llega con Yerai Cortés?

Llevamos 13 años juntos. Yo bebo de Yerai y él, de mí. Estamos todo el tiempo haciendo música. Compartimos influencias. Lo comentamos todo. A veces, en casa, le tengo que decir: "Yerai, hablemos de cosas de pareja".

Se conocieron en Alicante. Usted tenía 24 años y él, 17. Usted es paya y él, gitano.

Lo tuve en cuenta cuando empezó la relación, pero yo me enamoré de Yerai sin importarme de dónde viniera. Lo fundamental es el respeto y el entendimiento. Pero hay mucho racismo. Lo percibo de maneras muy sutiles, y se sufre. Deberíamos poner el foco ahí.

En 'Amoríos' cuenta el amor y el desamor, y el amor otra vez.

Cuenta el año y medio de nuestra crisis. Empieza por la infidelidad y los celos –la copla permite el despotrique–, y sigo con los amoríos por donde yo paso, las fiestas que me pego con mis amigas y el reencuentro.

Lo fuerte es que las canciones las compone Yerai.

Ha sido muy sanador. Yo soy de un pueblo donde todo se escondía. No sabía de qué iba el amor. Lo había romantizado. Las películas que veía eran 'Leyendas de pasión' o 'Pearl Harbor'. Sin embargo, un dia vi –la he visto mil veces– 'Función de noche', en la que Lola Herrera y su exmarido, Daniel Dicenta, ajustan cuentas con su pasado después de 14 años separados, y dije: "Guau, si tengo la posibilidad de hacer algo mínimamente parecido, lo haré". 'Amoríos' cumple ese sueño. Ahora me tocaba contar mi verdad.

En el disco falta un tema de salseo: el momento del reencuentro.

Tras la traición, me tuve que dar mi espacio. Sin saber una palabra de francés, me fui a París para estar sola y digerir. Conocí a un guitarrista, Rodolfo, que se convirtió en un amigo y hacíamos juntos unas coplillas por los bares. Perdí el miedo. Y estando lejos, Yerai siempre estuvo pendiente y me cuidó. Nos dimos cuenta de que queríamos estar juntos. 'Los Almendros' es la canción de la reconciliación.

¿Habrá vida musical después de él?

Siento que Yerai es mi mano derecha, pero ya he trabajado con Nusar3000, Harto Rodríguez, Pucho, y para el siguiente proyecto quiero hacer sesiones con otros artistas. Ahora me apetece hacer directos, compartir el disco con la gente y después, quién sabe, igual hago reguetón. Lo que sí me encantaría es hacer cine, la verdad.

Tiene un aire a Barbara Lennie.

Me lo dicen mucho y me llena de orgullo. Soy superfan de Barbara. De momento, estoy en una agencia [la misma que Lennie] y voy haciendo pruebas.

Mire que si el sábado gana el Goya a Mejor Canción Original...

Estar nominados estaba tan lejos de nuestra imaginación que ya es un regalazo. Ojalá que ganemos el de Mejor Documental, porque Pucho y Yerai se lo merecen.

