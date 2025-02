EL PERIÓDICO, el mejor equipo europeo

El día que Prensa Ibérica me concedió el honor de dirigir EL PERIÓDICO lo primero que expliqué al equipo es que una redacción triunfa cuando funciona como una orquesta en la que, a partir de una partitura (que hoy escribimos fundamentalmente a partir de observar el comportamiento de los lectores), es capaz de interpretar cada día una melodía que conecta con la audiencia. En esta newsletter, muchos días les habló de los solistas, que son imprescindibles, pero hoy tengo que hablar, y me encanta hacerlo, de toda la orquesta. Los European Newspaper Awards han otorgado a EL PERIÓDICO el premio al mejor diario regional europeo del 2024 "por el compromiso que ha demostrado en el ámbito territorial". Así que la orquesta, el equipo de EL PERIÓDICO, es el que ha conseguido los mejores resultados en Europa este año pasado, cosa que le sitúa entre los mejores del continente. Es un placer que lo que el director constata cada día, también sea reconocido desde fuera. Estos galardones se conceden a partir del diseño de la edición de papel. Pero, como dijo Joel Mercé (responsable de la sección) en la pequeña celebración que hicimos, el diseño no hace más que sintetizar y exhibir las historias que genera la redacción. Sin buenas historias, el diseño no logra nada. Los lectores, muchos lectores, prefieren hoy conectar con EL PERIÓDICO a través de la edición digital. Acatamos con gusto porque nos permite una inmediatez y una riqueza narrativa que nunca habíamos tenido. Con todo, la edición de papel sigue siendo la que permite observar con mayor nitidez la esencia editorial de los diarios.

Este premio lo recibimos también como un reconocimiento a la labor realizada desde la redacción en la nueva época que se abrió en el diario tras ser editado por Prensa Ibérica. La estabilidad editorial y económica ha permitido renovar el equipo profesional sin dejar de contar con el talento veterano hasta conseguir que la orquesta vuelva a conectar con el público, ahora principalmente a través de la edición digital. EL PERIÓDICO había recibido este premio en el 2007. Y ahora repite porque ha conservado sus esencias, explicar de manera fácil los temas más complejos que afectan al día a día de los lectores, adaptándose a las preocupaciones de hoy que concentramos en las Personas, el Progreso y el Planeta. El conjunto de los diarios de Prensa Ibérica han recibido un total de 35 galardones en esta edición de los European Newspaper Awards cosa que es también un orgullo para EL PERIÓDICO y para el equipo que lideran Jorge Martínez y Joel Mercé. Así que misión cumplida. Un buen diario se distingue por publicar noticias. Noticia es, como dijo el maestro Gomis, aquella historia que un diario publica hoy y los demás publicarán mañana. Según un recuento no exhaustivo de Gemma Martínez, directora adjunta, el equipo de EL PERIÓDICO lo consiguió en 2024 al menos en 38 ocasiones. Gracias, equipo. Gracias, lectores.

