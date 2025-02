Descarbonizar es competitivo

La Alianza Q-Zero es un espacio de cooperación empresarial para promover la descarbonización de la industria. La lidera Iberdrola. Y este miércoles se presentó en Barcelona. Pronto lo hará en Madrid. Empresarios, técnicos y políticos coincidieron en una misma idea: la descarbonización ha llegado para quedarse pese a las andanadas de Trump y las empresas que la afronten primero, ganarán competitvidad. La batalla no es por hacerlo sino por hacerlo antes. En este contexto, se presentó un estudio de EY que demuestra que con una inversión de (solo) 50.000 millones, se daría un salto de gigante en la descarbonización de la industria europea. Es la resultante de valorar todos los inputs y los outputs industriales en el escenario actual y en el de la eliminación de las emisiones en la energía que se emplea. Es mucho dinero, pero no es tanto si se compara, por ejemplo, con la inversión que el informe Draghi establece para hacer competitiva la industria europea. Y el toque innovador de la Alianza Q-Zero es que liga la descarbonización con la competitividad, de manera que el gasto en descarbonización hay que ponerlo en la esfera de la inversión para competir mejor y no solo, ni principalmente, en la de cumplir una farragosa normativa. En la jornada celebrada en Casa Seat, también salieron aspectos menos positivos: como el excesivo peso de la burocracia en la tramitación de las ayudas públicas, la asimetria de la regulación a nivel global o la lentitud en el despliegue de las infraestructuras de distribución eléctrica. Como dijo el representante de una importante empresa industrial no hay que hacerlo todo a la vez, pero no hay que dejar de hacer nada que se pueda hacer. Y como remató un ingeniero industrial, el colegio que apadrinó esta presentación en Barcelona, "ha pasado el tiempo de los fundamentalistas y ahora es el momento de los pragmáticos". Descarbonizar es, pues, más eficiente.

En el evento se constató también que el compromiso con la transición energética es uno de los vectores del plan de recuperación del liderazgo económico que ha puesto en marcha Salvador Illa desde la Generalitat de Catalunya. Las intervenciones de los consellers Silvia Paneque y Miquel Sàmper hicieron evidente la virtuosidad de este plan: coger el viento de cola de la política económica de la Comisión Europea basada en el Green Deal, la tecnología y la competitividad para reindustrializar Catalunya y apuntalar su peso en el PIB español... y europeo.

