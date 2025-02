Trump agrede a la comunidad palestina

Conferencia de prensa de Donald Trump y Binyamin Netanyahu, el martes en la Casa Blanca. / JIM WATSON / AFP

Del extintor del bombero Donald Trump mana gasolina cuando acude a apagar el fuego de Oriente Próximo. En realidad, tal resumen apresurado del anuncio que hizo el martes al final de su entrevista con Binyamin Netanyahu en la Casa Blanca no deja de ser una descripción benévola de sus verdaderas intenciones: aplicar a la Franja de Gaza una forma de limpieza étnica tan ominosa como cualquier otra. Las prisas que se dieron top administration officials -definición de los interesados en la portada de la edición digital de la madrugada del jueves en The New York Times- para apagar el incendio con extintores cargados con agua revela hasta qué punto el presidente se excedió del todo con su diplomacia a trompazos, puso a los gobernantes árabes en un grito y fragilizó el alto el fuego que trabajosamente él mismo contribuyó a hacer efectivo. Digamos que los entendidos en la materia se llevaron las manos a la cabeza en cuanto oyeron a Trump exponer su plan de expolio de Gaza a los gazatís y su propósito de convertir el pequeño territorio martirizado en la Riviera del Mediterráneo oriental, bajo control estadounidense.

Es de suponer que el entorno de Trump, más allá del sectarismo que cabe atribuirle, es consciente de que la propuesta es gravemente atentatoria del derecho internacional, es un torpedo en la línea de flotación de la solución de los dos estados, que apoya el grueso de la comunidad internacional -incluido Estados Unidos hasta la fecha- y pretende desposeer de su tierra de siempre a una comunidad exhausta. En el proyecto de Trump, más propio de un promotor inmobiliario -su negocio de siempre- que de un hombre de Estado, alienta además la idea de que el territorio de Cisjordania, el otro ingrediente del futuro Estado palestino, debe anexionárselo Israel, con desprecio manifiesto de lo acordado en su día en Oslo (1993) y llevado en parte a la práctica, a trancas y barrancas, mediante la existencia de la Autoridad Nacional Palestina, tan desprestigiada hoy, pero tan necesaria como referencia de una futura gobernanza palestina plenamente soberana.

Escribe Piotr Smolar, corresponsal en Washington del periódico francés Le Monde: “La historia cuenta poco para Donald Trump cuando habla de Gaza. Los traumatismos del pasado, las guerras sucesivas, el vínculo a un lugar, la larga sombra de los ancestros, los derechos de los vivos: todo esto parece enterrado bajo los escombros. Porque el magnate del sector inmobiliario reconvertido en político no ve más que esto en el territorio palestino, escombros. Un ‘espacio de demolición’ que haría falta vaciarlo de población por motivos humanitarios. Dispersar a los palestinos en otras partes de la región”. Una descripción de los hechos que la arabista Luz Gómez García resume en un único y específico calificativo aplicado a Trump: fascista.

Sucede, claro, que más allá de los análisis y de las matizaciones de los top administration officials, la bola de nieve ha empezado a rodar cuesta abajo. Israel Katz, ministro de Defensa de Netanyahu, ya ha dado orden al Ejército para que prepare un plan para la “salida voluntaria” -una abyecta manipulación del lenguaje- de 2,1 millones de gazatís, respaldado por las últimas encuestas: el 82% de los israelís apoya el plan de Trump y solo el 3% lo considera inmoral. Nada es totalmente nuevo bajo el sol invernal de 2025: todo es posible a partir del incumplimiento flagrante de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 1967, que ordena la retirada de Israel de los territorios ocupados en la Guerra de los Seis Días, Cisjordania y Gaza entre ellos. Todo resulta bastante familiar en la burla reiterada infligida al derecho internacional, a la proliferación de asentamientos, a todo cuanto enmaraña la vida cotidiana de la población palestina, sometida de facto a un apartheid.

Ni siquiera los países árabes más proclives a reducir a gestos meramente protocolarios su implicación en la suerte que corren los palestinos desde hace decenios pueden aceptar la diplomacia trumpiana, que en este acaso ha dejado de ser transaccional para ser impositiva. No solo Egipto y Jordania, donde el presidente quiere colocar a los palestinos de Gaza, sino Arabia Saudí, la gran potencia económica del mundo árabe, esencial para Estados Unidos en su política regional, pueden plegarse a las exigencias de Trump. De hacerlo, tendrían que afrontar una reacción de la calle árabe de dimensiones imprevisibles; de hacerlo, podrían asomar en el horizonte los fantasmas insurreccionales, tan fácilmente manipulables por el universo yihadista en sus diferentes manifestaciones, del que Hamás, sin duda, forma parte.

Sería desastroso para la restauración de la estabilidad regional que en el Departamento de Estado saliera derrotado el posibilismo de los expertos, que estiman que después del alto el fuego y de los primeros intercambios de rehenes y prisioneros procede no demorar las negociaciones de la segunda fase de la tregua, sean cuales sean los designios de Trump en la materia. Con solo imaginar qué supondría un aumento artificial de población palestina en Jordania, que ahora ya es mayoritaria, es fácil deducir los problemas de todo orden que implicaría una nakba -catástrofe- mayor a la de 1948, inducida por Estados Unidos, en la que la que el sionismo confesional -extrema derecha recalcitrante- sueña todos los días.

Es fácil detectar en el plan de Trump un desprecio sin límites por las víctimas de la ocupación de la Franja de Gaza por Israel en represalia por el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. Carece el presidente de la sensibilidad mínima necesaria exigible a cualquier gobernante que llega al poder mediante un proceso democrático; tiene el presidente una concepción absoluta y sin cortapisas del poder, ajeno a toda forma de control y al principio de oportunidad, que obliga a renunciar casi siempre al programa máximo para evitar males mayores de los que se pretende remediar. Se dijo durante la campaña de 2024 por varios conocedores del ethos de Trump que era un personaje peligroso: es lo cierto que en menos de tres semanas en la Casa Blanca se ha manifestado con un gusto inmoderado por la extorsión, una deriva egocéntrica que amenaza el futuro de la comunidad palestina, sombrío de por sí.