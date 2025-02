Barcelona sobre ruedas

Hace años que tiré la toalla con la bicicleta propia. Hubo un tiempo en que tenía claro que, cuando me independizara, mi vehículo sería la bicicleta, porque soy una tía ecologista y responsable. Pero, claro, no vivo en Holanda, vivo en Barcelona, y con el tiempo fui cambiando de idea. En ciudades civilizadas como Ámsterdam o Berlín, no es que haya bicicletas para turistas ni que la gente alquile más o menos bicicletas: es que todo el mundo tiene la suya y las ciudades están preparadas para que todo fluya con amabilidad y educación. Porque hablamos de países cívicos, donde la gente aparca donde tiene que aparcar y respeta las normas. Pero, por alguna extraña razón, cuando esta misma gente viene a nuestra ciudad, se comporta de otra forma. Es algo que siempre me ha sorprendido. Pienso: “Me juego una mano a que en tu país no te tiras por los balcones de los hoteles a las piscinas, pero cuando vienes aquí sí lo haces, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con las bicicletas. Respeto cero”.

Fui usuaria de bicicleta durante muchos años. Tuve dos bicis propias, pero me las robaron. Luego me pasé a la bicicleta eléctrica pensando que sería la solución, pero me deslomaba cada vez que la subía y la bajaba a casa. Un día la dejé en la calle y la perdí para siempre. Probé el Bicing y acabé abandonándolo también. El día que tenías prisa, no había bicis. Cuando se estropeaban, tardaban ocho millones de años en contestarte al teléfono y te quedabas tirada en medio de la calle. Lo volví a intentar cuando aparecieron las bicis eléctricas, pero la mayoría no funcionaban y me ponía de los nervios subiendo cuestas. Al final, opté por la moto eléctrica. Yo, que toda la vida he sido anti-motos, ahora voy por la ciudad con la mía, más feliz que una perdiz, viendo cómo las bicis campan a sus anchas, se saltan los semáforos y pasan de todo. El mundo de la bici es así: ¡libre! Barcelona ha apostado por la movilidad sostenible, y el Bicing ha sido una alternativa medio razonable para los residentes. Pero, ¿qué ocurre con los turistas? Pues que no tienen acceso al Bicing. Un grave error desde mi punto de vista. Porque el turista tiene que optar entre un montón de ofertas de alquiler con diferentes normas de funcionamiento, precios abusivos y sin anclajes fijos. ¿Resultado? Que Barcelona se está convirtiendo en un aparcamiento descontrolado, con bicis de colores atadas y abandonadas por toda la ciudad, dificultando la convivencia con peatones y otros usuarios de la vía pública. Con una ciudad que ya lucha por ordenar los patinetes y otros elementos de movilidad personal, solo nos faltaban las bicis turísticas.

Así que aquí estamos, viviendo en una ciudad que parece un videojuego sin normas. Con turistas desorientados intentando descifrar apps en siete idiomas, patinetes a su aire, carriles bici que desaparecen sin previo aviso y zonas peatonales convertidas en carriles de carga y descarga. Mientras tanto, yo sigo con mi moto, esquivando obstáculos, superando niveles y pensando que, al final, la verdadera movilidad sostenible en Barcelona es la de quien consigue llegar a su destino sin perder los nervios.

Suscríbete para seguir leyendo