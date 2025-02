La Barcelona del ISE

La Barcelona aristocrática casi nunca se acerca a la Fira. Solo en los momentos álgidos del Mobile. Pero lo que allí ocurre explica la ciudad mucho mejor que la Copa América, que ha servido para otras cosas, pero que no tendría en ningún caso la tracción económica e industrial de los salones que se celebran ahora en la frontera entre Barcelona y l'Hospitalet. La Fira ha dado un vuelco en los útimos 20 años en el momento desde el momento en que se ideó un sistema de gobernanza que la deja fuera de la lucha partidista y que garantiza a la vez el impulso del sector privado y el control del gasto del sector público. La consolidación del Mobile, que prácticamente ya ha declarado Barcelona sede permanente, y la llegada del ISE, dedica al sector audiovisual, que se celebra esta semana, son los logros más vistosos del modelo pero hay muchos más como lo demuestra el nuevo pabellón que ya empieza a asomar en el recinto. La Fira de Barcelona es la demostración que el éxito no depende únicamente de inundar de millones públicos a la iniciativa privada sino del conocimiento profundo de las actividades, de saber dónde están las oportunidades y de saber cómo aprovecharlas. Barcelona sería mucho peor ciudad si esta semana no se celebrara el ISE que, además, empieza a impulsar la actividad empresarial local como el Mobile como lo demuestra la firma del acuerdo entre Mediapro y Google para el uso de la IA en la generación de guiones.

Es una lástima que algunos separadores actúen como si el ISE no se celebrara en España. Una vez más la burbuja de la M-30 menosprecia lo que no controla. Comparen sino la implicación de las instituciones catalanas y de los medios catalanes en Fitur con la de las instituciones y los medios autodenominados nacionales en el ISE. Nada que ver. Pero en el mundo que construye Trump es mucho más decisivo el ISE que Fitur.

