El ojo crítico de Barrachina

Laura Barrachina anunció el viernes que abandonaba, para sorpresa de sus oyentes, el timón del buque insignia del periodismo radiofónico cultural de este país: 'El ojo crítico'. Desconozco los motivos y por eso me gustaría conocerlos. Para ello, lo ideal sería una entrevista empática y profunda en la radio pública, pero, claro, eso es lo que hacía precisamente Laura Barrachina, que se va durante un tiempo, así que de momento nos quedaremos sin esa charla.

La carta de despedida que leyó justo antes de meter sus cosas en el bolso define muy bien a la periodista. Echó mano tanto de Neil Young como de Hannah Arendt, con esa (y lamento que esta columna se parezca cada línea un poco más a una de aquellas ditirámbicas presentaciones de José Luis Moreno) elegante búsqueda de belleza y rigor, de solidez intelectual no reñida con la cercanía emocional o con la vocación de entretenimiento (o, mejor, de acompañamiento). Habló, por ejemplo, de que el periodismo o es crítico o no es periodismo. También les dijo a los seguidores del espacio que eran “una familia fabulosa”.

La primera vez que me llamó al móvil Barrachina yo estaba saliendo de la ducha con un albornoz en la mano. Podría ser una escena de Tony Soprano o de una comedia torpe de Jacques Tati, pero solo la evoco para demostrar lo inesperada que fue para mí. La llamada era para comunicarme que había ganado el Premio Ojo Crítico de Narrativa, un galardón más limpio que yo recién embadurnado de Nenuco y que ha señalado a algunas de las plumas que luego se han consolidado en nuestras letras. La frase que escuché, mientras intentaba pasar una pierna por la manga del albornoz, fue: “Bienvenido a la familia del Ojo Crítico”. Así que la familia eran los ganadores durante décadas del premio, sí, pero sobre todo, como aclaró el viernes, los que cada día escuchan el programa.

Barrachina tiene algo de mamá-pájaro de la cultura en nuestro país y le encantaba trenzar complicidades. Desde entonces me ha juntado con otros autores para ir de fiesta en antena con nuestros personajes favoritos. Cuando he ido a promocionar mis novelas, sabía, como en el Bingo, cómo entraba pero no como iba a salir. Emocionado, seguro: siempre disponía llamadas sorpresa. De hecho, la última, el miércoles, fue para que saludar a Joe Crepúsculo, que presentaba su último discazo.

Cuando acabas de escribir algo, casi nunca sabes qué has hecho. A menudo, una novela es como un rastro de kétchup (¡o de sangre!) en la comisura: uno no sabe que despierta la atención de la gente, hasta que se lo dice el otro. Barrachina lograba, a veces en un minuto, atrapar qué habías hecho. Y lo mejoraba.

'El ojo crítico' tiene que ver con educar la mirada no en la sospecha, pero sí en la crítica. Una crítica de aliento entusiasta y con cierta alergia a la gravedad de los listillos. Tan exigente como celebratoria. Carmen Martín Gaite, ahora de aniversario, decía que la mirada es mucho más importante que la visión, porque la antecede. Para ver algo, primero hay que girar la cabeza y enfocarlo: mirar. El mundo está lleno de visionarios miopes, pero no hay tanta gente que mire donde hay que mirar, donde pocos miran. Eso es 'El ojo crítico' y eso hacía Barrachina.

Nada en contra de hablar bien de alguien cuando se va, pero es mejor hacerlo cuando aún puede volver. Lo normal sería decir que el periodismo público no se puede permitir perder esa voz, pero el drama sería extraviar esa mirada. Así que, y la reacción unánime ante su anuncio así lo reclama, esperemos que regrese pronto a una radio pública que, sin ella, queda, si no “ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda”, como cantarían los poetas clásicos, sí algo miope o incluso tuerta.

