Las noches (europeas) locas de Trump

La tarde-noche europea se ha vuelto un torbellino informativo desde que Trump ocupó por segunda vez la Casa Blanca. El septuagenario presidente tiene el biorritmo alto a su mediodía que es casi nuestra medianoche. Y es cuando desata sus órdenes ejecutivas y cierra sus negociaciones diplomáticas como si fueran operaciones de compra-venta en el selvático mercado inmobiliario de Manhattan. Este lunes la presidenta de México y el de Canadá siguieron el camino del presidente de Colombia y cedieron a la andanada de los aranceles con un compromiso para luchar contra la inmigración ilegal. Este martes fue el anuncio de la toma del control de Gaza y de la expulsión de los palestinos. Pero claro, una vez más, estamos ante el dilema de la credibilidad de Trump: ¿Quién irá a comprobar que hoy hay 10.000 soldados en la frontera mexicana? ¿Cuánto costaría la presunta operación militar en la franja? Nadie, entre otras cosas porque los votantes de Trump no tienen ni idea de lo que significa desplegar un ejército de esas dimensiones. Pero ya ha hecho lo que quería, amedrentar, como el agresivo comprador de terrenos que todavía es. Su programa aislacionista ha empezado por América del Norte y en una semana hemos pasado de un mercado común a tratar a México y Canadá como su simple patio trasero, como hicieron sus antecesores durante décadas, pero los tiempos eran otros.

La Unión Europea se ha librado del primer arreón trumpista. Pero todo el mundo sabe que le llegará. Los diversos sectores económicos ya están haciendo el cálculo de daños de una más que probable subida arancelaria. Úrsula von der Layen, que lleva meses preparando a la UE para ello, ha sido contundente: "Cuando llegue el momento, responderemos con firmeza". No será fácil. Europa lleva un siglo cómodamente instalada bajo el paraguas norteamericano y hay demasiados dirigentes de la UE, empezando por Meloni, que sienten admiración por lo que Trump está haciendo. Aunque otros, como la CDU alemana, se han alineado en su contra por la torpeza de Musk. Hay que cambiar algunos debates europeos para hacer lo que se tendría que hacer frente a Trump: dejar de pensar que el aumento en gasto de defensa es una presión del lobi armamentístico, entender que la lucha es por la competitividad y no por la emigración, y recibir con los brazos abiertos a todos los socios comerciales que Trump despeche. Von der Leyen cerró en diciembre un acuerdo con el Mercosur que ahora se entiende todavía mejor. Como les dijo este lunes el ministro Planas a los empresarios del sector agroalimentario, no hay que pensar en ser Trump sino en cómo ser la alternativa a Trump.

Suscríbete para seguir leyendo