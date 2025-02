El increíble y triste viaje de Felipe González

Las salvajes puñaladas de Felipe González a Pedro Sánchez han dejado de ser noticia por reiteradas, pero que algo se convierta en costumbre no debería impedirnos mantener viva nuestra capacidad de asombro. Y es que Felipe no desperdicia ninguna oportunidad para zancadillear al presidente del Gobierno, a quien no le perdona la amnistía, ni la gestión de la dana, ni su complicidad con Zapatero y su relación con Venezuela, ni por supuesto su negociación Junts y Puigdemont. Por no perdonar, no le perdona ni siquiera el decreto ómnibus: el expresidente se ha convertido en el primer tertuliano anti-Sánchez del país, y no hay semana en la que no se quede a gusto con alguna de sus diatribas. La cuestión es que, en muy poco tiempo, Felipe González se ha convertido en uno de los opositores más activos y virulentos del Gobierno, y parece que ya se nos ha olvidado el pequeño detalle de que presuntamente sigue siendo una de las grandes figuras de referencia del PSOE, en principio el mismo partido que encabeza Pedro Sánchez. Cierto, ya sabemos que los expresidentes son estos incómodos jarrones chinos que nadie sabe qué hacer con ellos, y es habitual que, llevados por el tedio y por el ego herido, se dediquen a mandar 'pullitas' a sus sucesores, como las que le mandaba regularmente Aznar a Rajoy.

Sin embargo, lo que no habíamos visto jamás es un 'ex', que sin renunciar a su militancia en el PSOE, se alinee de golpe con toda la derecha y extrema derecha mediática y política madrileña. Su argumentario anti-Gobierno, anti-Junts y anti-Podemos es un calco del manual iracundo que firmaría tranquilamente Jiménez Losantos o el juez Peinado, tanto monta, monta tanto. Lo que de verdad delata a Felipe es que llevamos meses sin escucharle ni una sola crítica a Feijóo, ni a Ayuso, ni a nadie del PP, ni por supuesto a los medios y jueces que los soportan. Esta violencia con la izquierda se combina con una sospechosa pasividad con Vox y la ultraderecha: aunque parezca mentira, no se conoce ni una sola declaración suya en contra, por ejemplo, del ultra Abascal. Es posible que el único motivo de este viaje enloquecido, siempre justificado por razones patrias, sea únicamente el de proteger su cuenta corriente, pero no deja de ser chocante que uno de los presidentes más inteligentes de la democracia y una de las figuras más inspiradoras del centro izquierda español, termine sus días convertido en un vulgar 'hooligan' de la peor derecha que solo sueña con derrocar al Gobierno, por lo civil o lo criminal. No sabemos exactamente qué premio le han prometido en caso de que caiga Sánchez, lo que sí podemos constatar es que estamos asistiendo, con luz y taquígrafos, a unos de los sabotajes más sucios y descarados que se recuerdan dentro de un partido en la corta historia de la democracia española moderna. Eso sí, la verborrea rabiosa de Felipe solo ha obtenido, hasta el momento, de Sánchez el siempre infalible menosprecio de la indiferencia. Si Sánchez ha sobrevivido sin problemas al 'procés', a una pandemia, a la amnistía, y a todo el ejército de jueces que no tienen inconveniente en ir a por su mujer o asaltarle la Moncloa, difícilmente va a despeinarse con los últimos monólogos del jarrón chino. Sin embargo, haríamos bien en no darlos por normales.

Suscríbete para seguir leyendo