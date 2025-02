La bolsa y la vida. Aranceles, Trump e incertidumbres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en rueda de prensa (archivo) / Europa Press/Contacto/Hu Yousong

El Ibex 35 terminó este lunes 27 de enero de 2025 con un recorte del 1,32% hasta los 12.205 puntos, entre incertidumbres por el anuncio de aranceles comerciales por parte de EEUU. La guerra comercial no beneficia a la bolsa.

Los grandes perdedores europeos de una subida de aranceles son las firmas del automóvil. Este lunes, General Motors llegó a perder el 6%, mientras que Ford se dejaba casi un 3%. En las bolsas europeas, Stellantis, formado por Peugeot, Fiat-Chrysler, y Volkswagen se dejaban un 6%, mientras que el grupo japonés Toyota se devaluaba un 2,26%. También Nvidia volvía a sufrir fuertes descensos, en torno al 24% en un mes.

La guerra arancelaria desatada por el presidente de EEUU, Donald Trump, ha incorporado nuevas dosis de incertidumbre en las relaciones internacionales, de afectación clara en los mercados. Pese a que la mayoría de los economistas apuntan a que la medida tendrá consecuencias nefastas para todos los involucrados y especialmente para los consumidores estadounidenses (en forma de alzas de precios), todavía es posible encontrar algún analista que duda de hacia donde se inclinará la balanza.

El poder del consumidor estadounidense

Norbert Rücker, responsable de Investigaciones Económicas y Next Generation en el banco suizo Julius Baer, opina que "la política de conmoción y pavor de la Administración Trump sigue siendo algo predecible" y los aranceles son "una herramienta de tácticas de negociación para alcanzar otros objetivos, a saber, abordar la inmigración y la crisis de los opioides", por ejemplo. Y los aranceles tienen carácter temporal. El hecho de que el comercio de energía con Canadá no sea gravado al 25%, muestra que el Gobierno de Estados Unidos "mantiene algunas pizcas de pragmatismo económico". Posponer la aplicación de un arancel del 25% a las importaciones mexicanas a cambio del despliegue de 10.000 militares para luchar contra el narcotráfico es otra muestra de ese pragmatismo voluble. En lo que se aparta Rücker de la opinión mayoritaria de los economistas en España es que mantiene que "el impacto de los aranceles comerciales debería seguir siendo más deflacionario que inflacionario dentro de la economía estadounidense". Llega a esta conclusión al interpretar que el consumidor estadounidense es "dominante" y serán los fabricantes extranjeros los que se vean obligados a recortar sus precios para no perder el mercado.

La reacción china

La reacción de China ante la ofensiva de Trump está siendo meditada. El estilo oriental difiere de los impulsos aparentemente irracionales de Trump. Para Tom Van der Heyden, profesor de OBS Business School, "lo más probable es que la reacción china no sea de carácter arancelario, sino en forma de un amplio despliegue de controles a la exportación de minerales críticos, mercado que domina desde hace décadas y donde puede hacer mucho daño a la industria tecnológica y militar estadounidense". El que denomina 'geo-bullying' iniciado por Trump puede quedar en amenaza controlada, ya que China puede estrechar lazos con el resto de países del mundo y dejar a EEUU fuera de juego.

Revalorización del dólar

Pero existe un aspecto que inyecta más lógica a la previsión de alzas inevitables de precios en EEUU. Las medidas de Trump y el mantenimiento de tipos de interés hace que el dólar tienda a revalorizarse. Y ese factor preocupa también a Trump, que ha llegado a amenazar a la comunidad internacional con medidas coercitivas cualquier bloque comercial si percibe que los países reducen su interés en el dólar como moneda internacional de intercambio dominante. Esa amenaza se ha dirigido especialmente a los denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Hasta el momento, la amenaza de Trump ha tenido efecto y la posible moneda común alternativa no ha logrado consenso. El último en defender esa propuesta fue el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Pero eso supondría un ataque directo a la economía estadounidense y no ha sido aceptada ni por Rusia ni por India por temor a una respuesta incontrolable.

Criptomonedas, que no divisas

En este contexto, la revalorización del dólar está acompañada por la subida del precio del oro y la devaluación de las criptomonedas. Considerar divisas a las criptomonedas es un absurdo. No tienen respaldo de ningún Estado ni son moneda de intercambio asentada. El bitcoin, la cripto más resguardada de movimientos controlados, es un activo que sufre vaivenes tanto por su papel como refugio como por ser un bien especulativo que ha gozado de alzas importantes en el último año. El ajuste de su cotización se da por hecho en los próximos meses, pero faltaba por saber en que plazo y cuantía.

Los aranceles son instrumento negociador entre países; el dólar, la divisa de referencia y el memecoin de Trump un negocio en comisiones

Sobre el resto de criptomonedas, su carácter especulativo es todavía más claro, lo que justifica la advertencia que acompaña a cualquier inversión en el mundo cripto: "La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y puede perderse la totalidad del importe invertido". Eso explica que en un par de jornadas las caídas hayan llegado al 20% y todavía más. En cualquier caso, las criptomonedas son un activo que ha llegado para quedarse. Son clubs de inversión, en el que sus asociados confían en el valor de su aportación a tenor de los participantes en el club. Si grandes firmas como BlackRock invierten en bitcoin y blokchain, su apuesta por bitcóin, por ejemplo, avala la inversión del club. Y eso está sucediendo actualmente, bitcóin forma parte de las carteras de inversión de grandes referentes institucionales. Sigue siendo de alto riesgo, pero es convincente. Cualquier criptomoneda que no se base en blockchain y sea controlable por pocas manos es poco más que una estafa piramidal vestida de modernidad inversora.

La memecoin de Trump, un negocio en comisiones

Las entidades detrás de la memecoin del presidente Donald Trump acumularon cerca de 100 millones de dólares en comisiones por transacciones en menos de dos semanas, según estimaciones de tres firmas de análisis de blockchain. Frente a los administradores, decenas de miles de pequeños inversores perdieron su dinero. La meme, conocida como $Trump, fue lanzada por el presidente el 17 de enero y rápidamente aumentó, alcanzando un pico de más de 14.500 millones de dólares en valor de mercado general el 19 de enero, el día antes de su toma de posesión. Desde entonces se ha desplomado en dos tercios. Sin embargo, tres firmas de datos de criptomonedas, incluidas Merkle Science y Chainalysis, analizaron la cadena de bloques, el libro de contabilidad disponible públicamente que muestra todas las transacciones. Estimaron que $Trump había generado entre 86 y 100 millones de dólares en comisiones por transacciones hasta el 30 de enero.

