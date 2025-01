La valentía de los niños y niñas de la CUP

Carlota Camps

Ni los principios ni las ideologías tienen nada que ver: la CUP ataca a la gente de Aliança Catalana por motivos puramente políticos: unos y otros se dirigen a los mismos votantes. Que nadie busque ahí nada más que razones electorales, pero sobre todo, que nadie busque ahí ni inteligencia ni integridad. Sucede que tanto JuntsxSánchez (o como se llamen hoy) como la CUP se han dado cuenta de que AC les está comiendo terreno entre el lacismo y no lo pueden permitir, ya que los votos se traducen en cargos y en dinero, que de eso va la política en Catalunya. JuntsxPasta (o como se llamen hoy), con la perspicacia que otorga ser convergentes de toda la vida, se dieron cuenta a tiempo de que perdían terreno, así que empezaron a hablar del 'problema' de la inmigración, de seguridad ciudadana y de tantos otros temas que obviaban hasta que vieron que daban votos al partido de Sílvia Orriols. Bien visto. Los de la CUP piensan lo mismo que los anteriores respecto a los inmigrantes, tipos de otras razas que les interesan solo para limpiar la segunda -o tercera- residencia familiar en la Costa Brava o en la Cerdanya, pero cuando quisieron darse cuenta, el debate ya lo habían monopolizado las otras dos formaciones. Ocupados como estaban holgando con policías infiltrados, llegaron tarde a criticar a la inmigración. Nadie les advirtió que antes del placer están las obligaciones, son jóvenes, ya aprenderán.

Descartado el tema inmigración, y puesto que políticamente son irrelevantes, no le quedaba a la CUP otro remedio que atacar físicamente a sus oponentes. No es que sea un método muy original de acabar con los adversarios políticos, ya lo utilizaba Mussolini hará casi un siglo allá en Italia, si bien es cierto que sus huestes vestían una elegante camisa negra y tenían pinta de ducharse de vez en cuando, que uno ve acercarse a los de la CUP y huye, pero no por miedo sino por higiene. Girona, una de las pocas ciudades donde gobiernan los anticapitalistas -así se autodenominan, no les falta sentido del humor a los hijos de papá- es un buen ejemplo de lo que entienden estos chicos por limpieza y salubridad, hay días en que para llegar a casa debo escalar por la cara norte, y descender luego por la cara sur, una montaña de basuras, sin 'sherpa' ni nada.

Va quedando poca gente que crea en la republiqueta, y los partidos que han hecho de esa ingenuidad su 'modus vivendi' son conscientes de ello. Se ven a si mismos como en el juego de la silla, que nos van quitando una cada vez y siempre hay más participantes que asientos: a cada elección se pierden votantes lacistas, por lo tanto, se debe hacer lo que sea para captarlos, o sea, para seguir sentados. Por las buenas -como JuntsxSilla o como se llamen hoy- o por las malas, atizando a los rivales, como la CUP. La idea no es mala: si consiguen ingresar en el hospital a todos los militantes de AC, este partido no podrá confeccionar listas electorales. La historia de los totalitarismos demuestra que es un procedimiento efectivo, gracias a tan contundente sistema más de una vez se han eliminado adversarios políticos, en algunos casos eternamente. Queda por resolver el detalle de declararse antifascistas mientras golpean a quienes exponen pacíficamente un programa político, pero no vamos a exigirles coherencia a quienes se consideran también Unitat Popular y no hacen más que dividir al pueblo.

Alguien debe de estar pensando que antiguamente existía también el método de superar a los oponentes mediante la confrontación de ideas. El problema es que para confrontar ideas hacen falta ideas, y no es el caso de la CUP. Ante la ausencia de materia gris, no queda otra opción que la acción directa, siempre amparados en la multitud, por supuesto, que ya que no consiguen mayoría en las urnas, la consigan por lo menos en los enfrentamientos, absoluta a ser posible. Por seguridad más que nada, que aunque la valerosa acción consista en ir a enfrentarnos a media docena de inofensivos señores mayores, mejor que nosotros seamos medio centenar, así vamos sobre seguro. Hay que comprenderlos, no es que en la CUP sean violentos, es que no tienen otra manera de hacer política, que más quisieran ellos que poder discutir y debatir civilizadamente, pero para conseguirlo hace falta cerebro, y a eso también llegaron tarde.