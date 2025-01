La logorrea imperial de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EFE

Los condones no eran para la franja de Gaza, como dijo la portavoz de Donald Trump, sino para la provincia de Gaza, en Mozambique. ¡Qué más da! En los atribulados comienzos de esta 47 presidencia, lo que cuenta no es la verdad sino la ocurrencia. A la jovencísima portavoz de la Casa Blanca, la idea le pareció tan atractiva como cuando trabajaba en la FOX. 'Trending topic' asegurado en X, con la ayuda de Elon. ¿Condones para Gaza? Si no fuera trágico, sería para partirse de risa. Al día siguiente, se cae un avión al Potomac, tras chocar con un helicóptero, y la culpa es de las políticas 'woke' de Obama y Biden, que dieron prioridad a los discapacitados por encima de la seguridad. Trump 'dixit'. Tal cual, sin filtros, ni la menor prueba. Cómo si los demócratas hubiesen contratado a ciegos para hacer de controladores. De chiste, si no fuera por los muertos.

Los mítines de Trump eran un torrente de palabras atropelladas y destinadas a confirmar esta agresividad masculina que Mark Zuckerberg reclama para los ejecutivos. Esta logorrea le llevó a la victoria, pero no es seguro que le permita gobernar. Mientras los mítines se los lleva el viento, las palabras del presidente de Estados Unidos tienen consecuencias. Al Golfo de México, vamos a llamarle Golfo de América, dijo el primer día. Parecía una 'boutade' destinada a cabrear a la presidenta de México, pero a los pocos días Google Maps anunció que así se hará. Guantánamo será el destino de 300.000 ilegales. Echaremos de un plumazo a 200.000 funcionarios. El Canal de Panamá también cambiará de nombre, o de amo, como el golfo. Y los libros de geografía deberán reeditarse, pintando Groenlandia y Canadá del mismo color que Estados Unidos. ¿Y los gazatís? Al Sinaí, o al desierto jordano, para que Gaza pueda ser un Mar-a-Lago a orillas del Mediterráneo donde los jeques árabes puedan pasar sus vacaciones. ¿Quién habló de un Trump aislacionista? Algunos hablan ya de una nueva doctrina ‘Donroe’.

Nunca habíamos visto algo semejante. ¿Cómo calificar lo que está ocurriendo? ¿Se trata de un nuevo imperialismo? ¿O de un desvarío de él y sus amigos de Silicon Valley, como el que llevó al rey de los belgas a comprar el Congo? En todo caso, quienes decían que no había que tomárselo al pie de la letra empiezan a fruncir el ceño. Sobre todo, en Bruselas, donde el desconcierto es monumental. Frente al aturdimiento de los demás, su incontinencia verbal parece no tener límites. Se sabe fuerte. Le han votado más de 77 millones de norteamericanos y son muchos en el mundo quienes piensan que ya era hora que llegara un macho deslenguado como él, para poner orden en un planeta desnortado. Tiene poder, dinero y prisa, mucha prisa, para dejar su impronta. En Estados Unidos y más allá. Los manuales advierten que la logorrea puede ser letal para un político. Si se detiene, advierten, queda desnudo ante la realidad. Pero mientras Trump consiga mantener este ritmo frenético, suscitará la admiración de aquellos que piensan que la política, como la conocíamos hasta ahora, y la democracia han tocado techo.